Политолог прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба" - 12.08.2022 Украина.ру
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Политолог прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба"
Политолог прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба" - 12.08.2022 Украина.ру
Политолог прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба"
Российская госсистема и украинское террористическое государство находятся в состоянии де-факто военного конфликта. Об этом напомнил политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T06:30
2022-08-12T06:30
дружба
новости
сергей марков
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"Поэтому экономические расчеты имеют ряд затруднений, но смогли разрулить ситуацию. Такие конфликты будут повторяться, их будут решать по большей части", - сказал он.Таким образом политолог прокомментировал недавний инцидент с нефтепроводом "Дружба". На днях "Укртранснафта" остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию, Чехию и Словакию, так как не может провести транзитный платеж в условиях санкций.Накануне стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с Украиной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы.Как сообщил Молнар, MOL и НПЗ Slovnaft готовы и далее играть активную посредническую роль при решении проблем, связанных с регулированием со стороны ЕС.Венгерский портал Origo, описывая ситуацию с остановкой транзита нефти по "Дружбе", назвал этот шаг шантажом со стороны Киева.По мнению авторов статьи, конфликт на Украине вступил в новую фазу после того, как "Киев попытался шантажировать европейские страны, блокируя нефтепровод "Дружба".В мае, после того как Венгрия объявила о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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дружба, новости, сергей марков
дружба, Новости, Сергей Марков

Политолог прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

06:30 12.08.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков
Сергей Марков - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Российская госсистема и украинское террористическое государство находятся в состоянии де-факто военного конфликта. Об этом напомнил политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Поэтому экономические расчеты имеют ряд затруднений, но смогли разрулить ситуацию. Такие конфликты будут повторяться, их будут решать по большей части", - сказал он.
Таким образом политолог прокомментировал недавний инцидент с нефтепроводом "Дружба".
На днях "Укртранснафта" остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию, Чехию и Словакию, так как не может провести транзитный платеж в условиях санкций.
Накануне стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с Украиной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы.
Как сообщил Молнар, MOL и НПЗ Slovnaft готовы и далее играть активную посредническую роль при решении проблем, связанных с регулированием со стороны ЕС.
Венгерский портал Origo, описывая ситуацию с остановкой транзита нефти по "Дружбе", назвал этот шаг шантажом со стороны Киева.
По мнению авторов статьи, конфликт на Украине вступил в новую фазу после того, как "Киев попытался шантажировать европейские страны, блокируя нефтепровод "Дружба".
В мае, после того как Венгрия объявила о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Логотип компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 08:30
"Транснефть" возобновила прокачку российской нефти по "Дружбе" через Украину"Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии. Об этом 10 августа сообщил советник президента компании Игорь Демин, передает РИА Новости
 
дружбаНовостиСергей Марков
 
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