https://ukraina.ru/20220812/1037546644.html

Политолог прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

Политолог прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба" - 12.08.2022 Украина.ру

Политолог прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

Российская госсистема и украинское террористическое государство находятся в состоянии де-факто военного конфликта. Об этом напомнил политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T06:30

2022-08-12T06:30

2022-08-12T06:30

дружба

новости

сергей марков

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"Поэтому экономические расчеты имеют ряд затруднений, но смогли разрулить ситуацию. Такие конфликты будут повторяться, их будут решать по большей части", - сказал он.Таким образом политолог прокомментировал недавний инцидент с нефтепроводом "Дружба". На днях "Укртранснафта" остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию, Чехию и Словакию, так как не может провести транзитный платеж в условиях санкций.Накануне стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с Украиной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы.Как сообщил Молнар, MOL и НПЗ Slovnaft готовы и далее играть активную посредническую роль при решении проблем, связанных с регулированием со стороны ЕС.Венгерский портал Origo, описывая ситуацию с остановкой транзита нефти по "Дружбе", назвал этот шаг шантажом со стороны Киева.По мнению авторов статьи, конфликт на Украине вступил в новую фазу после того, как "Киев попытался шантажировать европейские страны, блокируя нефтепровод "Дружба".В мае, после того как Венгрия объявила о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037522806.html

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дружба, новости, сергей марков