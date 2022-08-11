https://ukraina.ru/20220811/1037521315.html
Спасатели ДНР остановили утечку аммиака на пивзаводе в Донецке
Спасатели ДНР остановили утечку аммиака на пивзаводе в Донецке - 11.08.2022 Украина.ру
Спасатели ДНР остановили утечку аммиака на пивзаводе в Донецке
МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) 11 августа сообщило в Telegram о прекращении утечки аммиака на Донецком пивоваренном заводе, которая произошла в результате обстрела предприятия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)
2022-08-11T07:46
2022-08-11T07:46
2022-08-11T07:46
стрельба
завод
новости
днр
мчс
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Для этих целей было привлечено 13 единиц техники. Также в работах участвовал 51 человек личного состава под руководством главы МЧС.Об обстреле пивзавода стало известно 10 августа. В результате происшествия был поврежден амиакопровод. Из-за попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация емкости и зафиксирована утечка аммиака, пояснили в МЧС ДНР.Помимо этого, на территории завода зафиксировано возгорание на площади 600 квадратных метров. Горела пластиковая тара и поддоны.В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации один человек погиб, еще два пострадали.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выразило мнение, что обстрел со стороны ВСУ по пивзаводу в Донецке мог быть целенаправленным. По предварительной версии, стрельба велась снарядами калибра 152 миллиметров.
https://ukraina.ru/20220810/1037504182.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
стрельба, завод, новости, днр, мчс
стрельба, завод, Новости, ДНР, МЧС
Спасатели ДНР остановили утечку аммиака на пивзаводе в Донецке
МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) 11 августа сообщило в Telegram о прекращении утечки аммиака на Донецком пивоваренном заводе, которая произошла в результате обстрела предприятия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Для этих целей было привлечено 13 единиц техники. Также в работах участвовал 51 человек личного состава под руководством главы МЧС.
Об обстреле пивзавода стало известно 10 августа. В результате происшествия был поврежден амиакопровод. Из-за попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация емкости и зафиксирована утечка аммиака, пояснили в МЧС ДНР.
Помимо этого, на территории завода зафиксировано возгорание на площади 600 квадратных метров. Горела пластиковая тара и поддоны.
В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации один человек погиб, еще два пострадали.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выразило мнение, что обстрел со стороны ВСУ по пивзаводу в Донецке мог быть целенаправленным. По предварительной версии, стрельба велась снарядами калибра 152 миллиметров.