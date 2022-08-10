https://ukraina.ru/20220810/1037486995.html
О главном кошмаре в США: американист Домрин рассказал, чего ждать в ближайшее время. Видео
О главном кошмаре в США: американист Домрин рассказал, чего ждать в ближайшее время. Видео - 10.08.2022 Украина.ру
О главном кошмаре в США: американист Домрин рассказал, чего ждать в ближайшее время. Видео
Политолог-американист Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал обыск, который провели сотрудники ФБР в доме экс-президента США Дональда Трампа, а... Украина.ру, 10.08.2022
2022-08-10T11:51
2022-08-10T11:51
2022-08-10T11:51
видео
александр домрин
китай
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Политолог-американист Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал обыск, который провели сотрудники ФБР в доме экс-президента США Дональда Трампа, а также рассказал о возможных последствиях осенних выборов в Сенат:00:52 - Обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа во Флориде: подготовка к выборам в Сенат?04:28 - Подписание документов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО: всего лишь формальность? 07:33 - Возможен ли конфликт вокруг Тайваня при Дональде Трампе?11:18 - Какую опасную черту могут перейти США в противостоянии с Россией?13:35 - Разжигание конфликта вокруг Тайваня: для чего это США Напомним, вооруженные силы Китая 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень 7 августа (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, продлятся по меньшей мере еще сутки. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр домрин, китай, видео
Политолог-американист Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал обыск, который провели сотрудники ФБР в доме экс-президента США Дональда Трампа, а также рассказал о возможных последствиях осенних выборов в Сенат:
00:52 - Обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа во Флориде: подготовка к выборам в Сенат?
04:28 - Подписание документов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО: всего лишь формальность? 07:33 - Возможен ли конфликт вокруг Тайваня при Дональде Трампе?
11:18 - Какую опасную черту могут перейти США в противостоянии с Россией?
13:35 - Разжигание конфликта вокруг Тайваня: для чего это США
Напомним, вооруженные силы Китая 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень 7 августа (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, продлятся по меньшей мере еще сутки. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.