О главном кошмаре в США: американист Домрин рассказал, чего ждать в ближайшее время. Видео - 10.08.2022 Украина.ру
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О главном кошмаре в США: американист Домрин рассказал, чего ждать в ближайшее время. Видео
О главном кошмаре в США: американист Домрин рассказал, чего ждать в ближайшее время. Видео - 10.08.2022 Украина.ру
О главном кошмаре в США: американист Домрин рассказал, чего ждать в ближайшее время. Видео
Политолог-американист Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал обыск, который провели сотрудники ФБР в доме экс-президента США Дональда Трампа, а... Украина.ру, 10.08.2022
2022-08-10T11:51
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видео
александр домрин
китай
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Политолог-американист Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал обыск, который провели сотрудники ФБР в доме экс-президента США Дональда Трампа, а также рассказал о возможных последствиях осенних выборов в Сенат:00:52 - Обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа во Флориде: подготовка к выборам в Сенат?04:28 - Подписание документов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО: всего лишь формальность? 07:33 - Возможен ли конфликт вокруг Тайваня при Дональде Трампе?11:18 - Какую опасную черту могут перейти США в противостоянии с Россией?13:35 - Разжигание конфликта вокруг Тайваня: для чего это США Напомним, вооруженные силы Китая 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень 7 августа (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, продлятся по меньшей мере еще сутки. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
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видео, александр домрин, китай, видео
Видео, Александр Домрин, Китай

О главном кошмаре в США: американист Домрин рассказал, чего ждать в ближайшее время. Видео

11:51 10.08.2022
 
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Политолог-американист Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал обыск, который провели сотрудники ФБР в доме экс-президента США Дональда Трампа, а также рассказал о возможных последствиях осенних выборов в Сенат:

00:52 - Обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа во Флориде: подготовка к выборам в Сенат?
04:28 - Подписание документов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО: всего лишь формальность? 07:33 - Возможен ли конфликт вокруг Тайваня при Дональде Трампе?
11:18 - Какую опасную черту могут перейти США в противостоянии с Россией?
13:35 - Разжигание конфликта вокруг Тайваня: для чего это США
Напомним, вооруженные силы Китая 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень 7 августа (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, продлятся по меньшей мере еще сутки. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
 
ВидеоАлександр ДомринКитай
 
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