Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС
09:28 10.08.2022 (обновлено: 09:41 10.08.2022)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Для прекращения обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ президенту США Джо Байдену достаточно было бы просто позвонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но он этого не делает. Такое мнение выразил 9 августа в своём Telegram-канале сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
По его мнению, американский лидер проявляет "поразительную безответственность" в этой ситуации.
Согласен с [бывшим офицером американской разведки] Скоттом Риттером: Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнём
Он добавил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к катастрофе, которая затронет и соседние страны Европы, однако европейские лидеры не принимают мер для её предотвращения.
8 августа, 19:22СпецоперацияПредставитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес РоссииРоссийские войска якобы пытаются спровоцировать отключение электричества на юге Украины, и с этой целью "обстреливают Запорожскую АЭС". С таким обвинением выступил представитель киевского режима при МАГАТЭ Евгений Цымбалюк в беседе с журналистами, сообщает 8 августа агентство Reuters
В течение последних месяцев ВСУ несколько раз обстреливали ЗАЭС в Энергодаре, которая c марта находится под контролем России. В ночь на 7 августа Киев нанес удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.