https://ukraina.ru/20220810/1037475704.html

Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС - 10.08.2022 Украина.ру

Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Для прекращения обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ президенту США Джо Байдену достаточно было бы просто позвонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но он этого не делает. Такое мнение выразил 9 августа в своём Telegram-канале сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

2022-08-10T09:28

2022-08-10T09:28

2022-08-10T09:41

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По его мнению, американский лидер проявляет "поразительную безответственность" в этой ситуации.Он добавил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к катастрофе, которая затронет и соседние страны Европы, однако европейские лидеры не принимают мер для её предотвращения.В течение последних месяцев ВСУ несколько раз обстреливали ЗАЭС в Энергодаре, которая c марта находится под контролем России. В ночь на 7 августа Киев нанес удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

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2022

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новости, запорожская аэс, алексей пушков, джо байден, владимир зеленский, европа