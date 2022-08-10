https://ukraina.ru/20220810/1037473849.html

Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами

Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами - 10.08.2022 Украина.ру

Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами

Вертолеты Литвы сопровождают российские поезда, которые следуют в Калининградскую область из-за "опасений" за Сувалкский коридор, написал обозреватель газеты Wall Street Journal Дэниел Майклз

2022-08-10T08:31

2022-08-10T08:31

2022-08-10T08:31

литва

россия

новости

поезда

вертолеты

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В министерстве внутренних дел Литвы сообщили WSJ, что пограничники в четыре раза подняли число патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом.По его мнению, НАТО волнуется из-за ситуации в польско-литовском пограничном регионе, который располагается между Калининградской областью и Белоруссией, а также сомнения и тревога заставляют туристов выбирать другие места для отдыха, что негативно влияет на польских бизнесменах в Сувалках и отпугивает инвесторов.Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал лидеру Польши Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, скоро может потребоваться господдержка, добавил Майклз.В свою очередь бывший заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек утверждает, что в других районах Польши думают, будто в Сувалкском коридоре "уже идут бои".

https://ukraina.ru/20220622/1034206189.html

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литва, россия, новости, поезда, вертолеты