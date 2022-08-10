https://ukraina.ru/20220810/1037473849.html
Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами
Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами - 10.08.2022 Украина.ру
Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами
Вертолеты Литвы сопровождают российские поезда, которые следуют в Калининградскую область из-за "опасений" за Сувалкский коридор, написал обозреватель газеты Wall Street Journal Дэниел Майклз
2022-08-10T08:31
2022-08-10T08:31
2022-08-10T08:31
литва
россия
новости
поезда
вертолеты
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В министерстве внутренних дел Литвы сообщили WSJ, что пограничники в четыре раза подняли число патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом.По его мнению, НАТО волнуется из-за ситуации в польско-литовском пограничном регионе, который располагается между Калининградской областью и Белоруссией, а также сомнения и тревога заставляют туристов выбирать другие места для отдыха, что негативно влияет на польских бизнесменах в Сувалках и отпугивает инвесторов.Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал лидеру Польши Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, скоро может потребоваться господдержка, добавил Майклз.В свою очередь бывший заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек утверждает, что в других районах Польши думают, будто в Сувалкском коридоре "уже идут бои".
https://ukraina.ru/20220622/1034206189.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
литва, россия, новости, поезда, вертолеты
Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами
Вертолеты Литвы сопровождают российские поезда, которые следуют в Калининградскую область из-за "опасений" за Сувалкский коридор, написал обозреватель газеты Wall Street Journal Дэниел Майклз
В министерстве внутренних дел Литвы сообщили WSJ, что пограничники в четыре раза подняли число патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом.
Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать.
Дэниел Майклз
обозреватель газеты Wall Street Journal
По его мнению, НАТО волнуется из-за ситуации в польско-литовском пограничном регионе, который располагается между Калининградской областью и Белоруссией, а также сомнения и тревога заставляют туристов выбирать другие места для отдыха, что негативно влияет на польских бизнесменах в Сувалках и отпугивает инвесторов.
Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал лидеру Польши Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, скоро может потребоваться господдержка, добавил Майклз.
В свою очередь бывший заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек утверждает, что в других районах Польши думают, будто в Сувалкском коридоре "уже идут бои".