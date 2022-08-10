https://ukraina.ru/20220810/1037473047.html
Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины
Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины - 10.08.2022 Украина.ру
Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины
Россия решительно отвергает обвинения США в минировании территории Украины, говорится в ответе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о намерении Штатов помочь Киеву в разминировании
2022-08-10T08:04
2022-08-10T08:04
2022-08-10T08:04
анатолий антонов
сша
россия
украина
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Ранее газета Politico сообщила, что Штаты намерены в скором времени выделить Украине около 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию ее территорий.По его словам, ВСУ выпускают по городам Донбасса оснащенные противопехотными фугасными минами "Лепесток" снаряды, на которых подрываются мирные жители, включая детей и пожилых людей.Пришло время "правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния", заключил посол.
https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
анатолий антонов, сша, россия, украина
Анатолий Антонов, США, Россия, Украина
Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины
Россия решительно отвергает обвинения США в минировании территории Украины, говорится в ответе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о намерении Штатов помочь Киеву в разминировании
Ранее газета Politico сообщила, что Штаты намерены в скором времени выделить Украине около 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию ее территорий.
Вашингтон бездоказательно возлагает на нас ответственность за минирование территории республики. <...> Решительно отвергаем данные инсинуации. Bo время переговоров по экспорту зерна международное сообщество уже убедилось, что украинцы сами заминировали прибрежную акваторию Черного моря.
Анатолий Антонов
Посол РФ в США
По его словам, ВСУ выпускают по городам Донбасса оснащенные противопехотными фугасными минами "Лепесток" снаряды, на которых подрываются мирные жители, включая детей и пожилых людей.
Пришло время "правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния", заключил посол.