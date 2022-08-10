https://ukraina.ru/20220810/1037473047.html

Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины

Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины - 10.08.2022 Украина.ру

Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины

Россия решительно отвергает обвинения США в минировании территории Украины, говорится в ответе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о намерении Штатов помочь Киеву в разминировании

2022-08-10T08:04

2022-08-10T08:04

2022-08-10T08:04

анатолий антонов

сша

россия

украина

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Ранее газета Politico сообщила, что Штаты намерены в скором времени выделить Украине около 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию ее территорий.По его словам, ВСУ выпускают по городам Донбасса оснащенные противопехотными фугасными минами "Лепесток" снаряды, на которых подрываются мирные жители, включая детей и пожилых людей.Пришло время "правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния", заключил посол.

https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

анатолий антонов, сша, россия, украина