Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку - 10.08.2022 Украина.ру
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Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку
Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку - 10.08.2022 Украина.ру
Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе подало в отставку, сообщает агентство Kyodo
2022-08-10T07:37
2022-08-10T07:37
япония
правительство
отставка
новости
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Состав нового кабмина Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды станет известен в ближайшее время.Планировалось, что перестановки в правительстве пройдут в начале сентября, но Кисида принял решение провести их сейчас, так как намерен более активно продвинуть экономическую концепцию "нового капитализма".Также причинами изменений стали увеличение цен на продовольствие и топливо и подготовка к сессии парламента.
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япония, правительство, отставка, новости
Япония, правительство, отставка, Новости

Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку

07:37 10.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Правительство Японии в полном составе подало в отставку, сообщает агентство Kyodo
Состав нового кабмина Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды станет известен в ближайшее время.
Планировалось, что перестановки в правительстве пройдут в начале сентября, но Кисида принял решение провести их сейчас, так как намерен более активно продвинуть экономическую концепцию "нового капитализма".
Также причинами изменений стали увеличение цен на продовольствие и топливо и подготовка к сессии парламента.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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ЯпонияправительствоотставкаНовости
 
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