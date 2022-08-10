https://ukraina.ru/20220810/1037472628.html
Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку
Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку - 10.08.2022 Украина.ру
Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе подало в отставку, сообщает агентство Kyodo
2022-08-10T07:37
2022-08-10T07:37
2022-08-10T07:37
япония
правительство
отставка
новости
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Состав нового кабмина Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды станет известен в ближайшее время.Планировалось, что перестановки в правительстве пройдут в начале сентября, но Кисида принял решение провести их сейчас, так как намерен более активно продвинуть экономическую концепцию "нового капитализма".Также причинами изменений стали увеличение цен на продовольствие и топливо и подготовка к сессии парламента.
https://ukraina.ru/20220809/1037465362.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
япония, правительство, отставка, новости
Япония, правительство, отставка, Новости
Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе подало в отставку, сообщает агентство Kyodo
Состав нового кабмина Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды станет известен в ближайшее время.
Планировалось, что перестановки в правительстве пройдут в начале сентября, но Кисида принял решение провести их сейчас, так как намерен более активно продвинуть экономическую концепцию "нового капитализма".
Также причинами изменений стали увеличение цен на продовольствие и топливо и подготовка к сессии парламента.