https://ukraina.ru/20220810/1037472628.html

Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку

Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку - 10.08.2022 Украина.ру

Kyodo: японское правительство в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе подало в отставку, сообщает агентство Kyodo

2022-08-10T07:37

2022-08-10T07:37

2022-08-10T07:37

япония

правительство

отставка

новости

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Состав нового кабмина Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды станет известен в ближайшее время.Планировалось, что перестановки в правительстве пройдут в начале сентября, но Кисида принял решение провести их сейчас, так как намерен более активно продвинуть экономическую концепцию "нового капитализма".Также причинами изменений стали увеличение цен на продовольствие и топливо и подготовка к сессии парламента.

https://ukraina.ru/20220809/1037465362.html

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2022

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Новости

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япония, правительство, отставка, новости