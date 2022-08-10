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Главное на 10 августа: в России и в мире

Главное на 10 августа: в России и в мире - 10.08.2022 Украина.ру

Главное на 10 августа: в России и в мире

В России откроют новый мост через Шексну , вступают в силу запреты на перевозку угля из РФ, на Украине запланированы военные учения. Подробнее об этих и других событиях читайте в Украина.ру

2022-08-10T08:24

2022-08-10T08:24

2022-08-10T09:03

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РоссияНовый мост через реку Шексну откроют в Череповце в Вологодской области. В церемонии открытия по видеосвязи примет участие президент России Владимир Путин.Мост на магистральной улице соединит Зареченский и Зашекснинский районы города. Строительство длилось три года. Длина моста превышает километр, ширина составляет 30 метров. В честь открытия движения в Череповце состоится концерт.Квота на экспорт серы в объеме 1,1 млн тонн вводится в России с 10 августа по 31 декабря. Сера нужна для производства минеральных удобрений. Решение приняло правительство России.Экспортная пошлина на пшеницу с 10 по 16 августа повысится на 13% до 5,21 тысяч рублей за тонну. Пошлина на ячмень возрастет до 3,5 тысяч рублей, на кукурузу — до 3,8 тысяч рублей.Первый чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям пройдет в Мурманске 10—14 августа. Мероприятие состоится в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах. На 10 августа запланирована деловая программа с участием министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики А. Чекункова, губернатора Мурманской области А. Чибиса, гендиректора «Атомфлота» Л. Ирлица и других.Ближнее зарубежьеВоенные учения запланированы в Полтавской области Украины. Об этом сообщил губернатор Полтавщины Дмитрий Лунин. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. Учения состоятся в Оржинском и Лубенском районах.Очередное заседание Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС состоится в украинском парламенте. Члены профильного комитета рассмотрят законопроекты, которые нужно принять в рамках адаптации законодательства страны к законодательству Евросоюза и Соглашения об Ассоциации.Законопроекты, относящиеся к приоритетным сферам адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, регулируются нормами и принципами ВТО и касаются обязательств Украины в рамках Совета Европы и Соглашения об ассоциации.МирЗапрет на перевозку через ЕС и поставку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС вступает в силу 10 августа. Ограничения на перевозки угля с основной территории России в Калининградскую область ввела Литва.Ранее в Евросоюзе ввели полный запрет на поставки угля из РоссииЗапрет на импорт российского угля вступает в силу в Великобритании. Ранее британское правительство запретило ввоз нефти, золота, угля и продуктов из этого сырья. Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года.Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Руанду. Глава американской дипломатии посетит три страны Африки: ЮАР, Конго и Руанду. Турне началось 7 августа, завершится 8 августа.

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новости, анонс, россия, мост, владимир путин