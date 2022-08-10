https://ukraina.ru/20220810/1037463053.html

Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard

Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard - 10.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard

Недавно украинские власти отчитались о получении первых трех единиц ЗРК Gepard из Германии, но перелома на фронте это не обеспечит, сообщил военный эксперт, историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-10T08:00

2022-08-10T08:00

2022-08-10T08:00

спецоперация

пво

украина

германия

евгений норин

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По его словам, трех установок недостаточно для того, чтобы обеспечить перелом. Точно также недостаточно их и для того, чтобы сбить российский вертолет, чтобы "раздуть перемогу".По мнению эксперта, это просто пробная партия, чтобы посмотреть, как этот вид вооружения будет вести себя в реальной боевой обстановке.

https://ukraina.ru/20220808/1037409433.html

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2022

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пво, украина, германия, евгений норин, новости