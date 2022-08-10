https://ukraina.ru/20220810/1037463053.html
Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard
Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard
Недавно украинские власти отчитались о получении первых трех единиц ЗРК Gepard из Германии, но перелома на фронте это не обеспечит, сообщил военный эксперт, историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-10T08:00
2022-08-10T08:00
2022-08-10T08:00
спецоперация
пво
украина
германия
евгений норин
новости
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По его словам, трех установок недостаточно для того, чтобы обеспечить перелом. Точно также недостаточно их и для того, чтобы сбить российский вертолет, чтобы "раздуть перемогу".По мнению эксперта, это просто пробная партия, чтобы посмотреть, как этот вид вооружения будет вести себя в реальной боевой обстановке.
https://ukraina.ru/20220808/1037409433.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пво, украина, германия, евгений норин, новости
Спецоперация, ПВО, Украина, Германия, Евгений Норин, Новости
Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard
Недавно украинские власти отчитались о получении первых трех единиц ЗРК Gepard из Германии, но перелома на фронте это не обеспечит, сообщил военный эксперт, историк Евгений Норин в интервью Украина.ру