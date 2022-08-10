Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220810/1037463053.html
Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard
Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard
Недавно украинские власти отчитались о получении первых трех единиц ЗРК Gepard из Германии, но перелома на фронте это не обеспечит, сообщил военный эксперт, историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-10T08:00
2022-08-10T08:00
спецоперация
пво
украина
германия
евгений норин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/79/1033857924_0:130:2496:1534_1920x0_80_0_0_e46ccd9e0963feb3e8b0a84a548f1656.jpg.webp
По его словам, трех установок недостаточно для того, чтобы обеспечить перелом. Точно также недостаточно их и для того, чтобы сбить российский вертолет, чтобы "раздуть перемогу".По мнению эксперта, это просто пробная партия, чтобы посмотреть, как этот вид вооружения будет вести себя в реальной боевой обстановке.
https://ukraina.ru/20220808/1037409433.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/79/1033857924_139:0:2358:1664_1920x0_80_0_0_ef8b9d42eb4d529785832124810b819d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пво, украина, германия, евгений норин, новости
Спецоперация, ПВО, Украина, Германия, Евгений Норин, Новости

Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard

08:00 10.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0ЗСУ Gepard
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0
Читать в
Недавно украинские власти отчитались о получении первых трех единиц ЗРК Gepard из Германии, но перелома на фронте это не обеспечит, сообщил военный эксперт, историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, трех установок недостаточно для того, чтобы обеспечить перелом. Точно также недостаточно их и для того, чтобы сбить российский вертолет, чтобы "раздуть перемогу".
Сбить вертолет и раздуть из этого перемогу можно из ПЗРК или из автоматической пушки. Эти три единицы нужны противнику, чтобы люди освоили на месте, и чтобы понять их практические возможности. Потому что испытать в борьбе с российскими войсками все, что угодно, у украинской армии не было. Сейчас такая возможность появилась.
Евгений Норин
Военный эксперт
По мнению эксперта, это просто пробная партия, чтобы посмотреть, как этот вид вооружения будет вести себя в реальной боевой обстановке.
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:48
Украинская армия обзавелась первыми немецкими "Гепардами"Первые три ЗРК немецкого производства Gepard прибыли на Украину и уже поступили в войска, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 8 августа в свое Telegram-канале
 
СпецоперацияПВОУкраинаГерманияЕвгений НоринНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Посол России в Китае высказался по тайваньскому вопросу
09:28Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС
09:05Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
09:00Хроника событий на Украине на утро 10 августа
09:00Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует
08:52Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине
08:51Анонимный автор "Википедии" о том как СБУ работает против России в этом ресурсе
08:45Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники
08:38Белорусский народ и Светлана Тихановская обменялись именами
08:31Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами
08:30Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ
08:24Главное на 10 августа: в России и в мире
08:23"Диверсанты" и "шпионы" на Украине. Почему их там много и что с ними делает власть
08:18Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС
08:15Мария Бутина рассказала о пытках в американских тюрьмах
08:10Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР
08:04Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины
08:01Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области
08:00Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard
08:00Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ
Лента новостейМолния