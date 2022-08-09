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ФСБ обнародовала секретные документы о сотрудничестве власовцев и украинских националистов

ФСБ обнародовала секретные документы о сотрудничестве власовцев и украинских националистов - 09.08.2022 Украина.ру

ФСБ обнародовала секретные документы о сотрудничестве власовцев и украинских националистов

Перебежчик и предатель генерал Андрей Власов в конце Великой Отечественной войны обратился к ОУН с призывом к сотрудничеству и обещая им "самостоятельное государство", такие архивные документы опубликовала ФСБ России 9 августа

2022-08-09T10:39

2022-08-09T10:39

2022-08-09T11:23

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Опубликован протокол допроса одного из членов организации украинских националистов, Николая Мухи, арестованного СМЕРШ в 1945 году. Муха являлся боевиком бандеровского крыла ОУН.После ареста гитлеровцами Степана Бандеры, в конце 1941 года, коллаборант Муха оказался на работах в Германии, где вступил в ряды ОУН и, под руководством командира Ивана Жука, вербовал украинцев, оказавшихся в Германии.По словам Мухи, он также должен был пропагандировать цели и задачи организации: "Честно служить и работать для Германии, считать ее как своей союзницей. Среди русского и украинского населения усилить пропаганду против Советского Союза и агитировать их вступать во власовскую армию, призывая их для общей борьбы с коммунизмом".Находясь на службе у гитлеровской Германии, бывший генерал РККА Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами — Русской освободительной армией (РОА). Власов был арестован СМЕРШ в мае 1945 года. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Власова и ряд его сообщников-предателей повесили 1 августа 1946 года в Москве.

https://ukraina.ru/20190914/1024965229.html

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новости, власовцы, бандера, фсб