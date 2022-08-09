ФСБ обнародовала секретные документы о сотрудничестве власовцев и украинских националистов - 09.08.2022 Украина.ру
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ФСБ обнародовала секретные документы о сотрудничестве власовцев и украинских националистов
ФСБ обнародовала секретные документы о сотрудничестве власовцев и украинских националистов - 09.08.2022 Украина.ру
ФСБ обнародовала секретные документы о сотрудничестве власовцев и украинских националистов
Перебежчик и предатель генерал Андрей Власов в конце Великой Отечественной войны обратился к ОУН с призывом к сотрудничеству и обещая им "самостоятельное государство", такие архивные документы опубликовала ФСБ России 9 августа
2022-08-09T10:39
2022-08-09T11:23
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власовцы
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Опубликован протокол допроса одного из членов организации украинских националистов, Николая Мухи, арестованного СМЕРШ в 1945 году. Муха являлся боевиком бандеровского крыла ОУН.После ареста гитлеровцами Степана Бандеры, в конце 1941 года, коллаборант Муха оказался на работах в Германии, где вступил в ряды ОУН и, под руководством командира Ивана Жука, вербовал украинцев, оказавшихся в Германии.По словам Мухи, он также должен был пропагандировать цели и задачи организации: "Честно служить и работать для Германии, считать ее как своей союзницей. Среди русского и украинского населения усилить пропаганду против Советского Союза и агитировать их вступать во власовскую армию, призывая их для общей борьбы с коммунизмом".Находясь на службе у гитлеровской Германии, бывший генерал РККА Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами — Русской освободительной армией (РОА). Власов был арестован СМЕРШ в мае 1945 года. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Власова и ряд его сообщников-предателей повесили 1 августа 1946 года в Москве.
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новости, власовцы, бандера, фсб
Новости, власовцы, Бандера, ФСБ

ФСБ обнародовала секретные документы о сотрудничестве власовцев и украинских националистов

10:39 09.08.2022 (обновлено: 11:23 09.08.2022)
 
© odnovremennoВласов
Власов
© odnovremenno
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Перебежчик и предатель генерал Андрей Власов в конце Великой Отечественной войны обратился к ОУН с призывом к сотрудничеству и обещая им "самостоятельное государство", такие архивные документы опубликовала ФСБ России 9 августа
Опубликован протокол допроса одного из членов организации украинских националистов, Николая Мухи, арестованного СМЕРШ в 1945 году. Муха являлся боевиком бандеровского крыла ОУН.
После ареста гитлеровцами Степана Бандеры, в конце 1941 года, коллаборант Муха оказался на работах в Германии, где вступил в ряды ОУН и, под руководством командира Ивана Жука, вербовал украинцев, оказавшихся в Германии.
Он сказал, что назрело время активно приступить к работе для подготовки борьбы с Красной Армией. Сдавшийся в плен генерал Власов имеет большую армию, способную для вооруженной борьбы против Красной Армии, и, безусловно, при помощи немцев он сумеет свергнуть советское правительство и стать во власти России. А нам он, как и немцы, обещает установить "самостоятельное" украинское государство.
По словам Мухи, он также должен был пропагандировать цели и задачи организации: "Честно служить и работать для Германии, считать ее как своей союзницей. Среди русского и украинского населения усилить пропаганду против Советского Союза и агитировать их вступать во власовскую армию, призывая их для общей борьбы с коммунизмом".
Находясь на службе у гитлеровской Германии, бывший генерал РККА Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами — Русской освободительной армией (РОА). Власов был арестован СМЕРШ в мае 1945 года. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Власова и ряд его сообщников-предателей повесили 1 августа 1946 года в Москве.
Генерал Власов - РИА Новости, 1920, 14.09.2019
14 сентября 2019, 15:20
Украинская предыстория генерала Власова14 сентября 1901 г. родился Андрей Власов. Сегодня его имя чётко ассоциируется с предательством. Однако до трагической Любанской операции Власов был на хорошем счету у высшего военно-политического руководства СССР. Войну он начал в составе Юго-Западного фронта и отличился в приграничном сражении и особенно при обороне Киева.
 
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