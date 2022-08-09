https://ukraina.ru/20220809/1037433959.html
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм - 09.08.2022 Украина.ру
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм
ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале
2022-08-09T09:21
2022-08-09T09:21
2022-08-09T09:21
днр
всу
новости
донецк
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036980599_236:453:3071:2047_1920x0_80_0_0_6880cc145301605d66b6249565c1c24f.jpg
Отмечается, что по Волновахе украинские военные выпустили восемь снарядов, а по Макеевке — четыре снаряда данного калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ukraina.ru/20220804/1037306297.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036980599_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_9d6aea861a1c6bd0fa3b783a2edb75ca.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днр, всу, новости, донецк
ДНР, ВСУ, Новости, Донецк, Спецоперация
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм
ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале
Отмечается, что по Волновахе украинские военные выпустили восемь снарядов, а по Макеевке — четыре снаряда данного калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".
Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.