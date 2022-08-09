https://ukraina.ru/20220809/1037433959.html

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм - 09.08.2022 Украина.ру

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм

ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале

2022-08-09T09:21

2022-08-09T09:21

2022-08-09T09:21

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Отмечается, что по Волновахе украинские военные выпустили восемь снарядов, а по Макеевке — четыре снаряда данного калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ukraina.ru/20220804/1037306297.html

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днр, всу, новости, донецк