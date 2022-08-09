В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм - 09.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм - 09.08.2022 Украина.ру
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм
ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале
2022-08-09T09:21
2022-08-09T09:21
днр
всу
новости
донецк
спецоперация
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Отмечается, что по Волновахе украинские военные выпустили восемь снарядов, а по Макеевке — четыре снаряда данного калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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днр, всу, новости, донецк
ДНР, ВСУ, Новости, Донецк, Спецоперация

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами калибра 155 мм

09:21 09.08.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале
Отмечается, что по Волновахе украинские военные выпустили восемь снарядов, а по Макеевке — четыре снаряда данного калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".
Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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