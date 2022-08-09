Мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли - Баранец - 09.08.2022 Украина.ру
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Мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли - Баранец
Мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли - Баранец - 09.08.2022 Украина.ру
Мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли - Баранец
Россия не могла раньше наносить концентрированные артиллерийские удары на авдеевском направлении, потому что там находилось огромное количество мирных жителей, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-08-09T09:00
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авдеевка
всу
вс рф
мирные жители
новости
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Он рассказал, что восемь лет авдеевский район зарывался в землю на глубину до 15 метров под четырехметровым слоем железобетона, поэтому армия России не смогла быстро освободить этот район от ВСУ.По его мнению, чтобы освободить авдеевское направление для этого нужны очень тяжелые бомбы и артиллерия, войска РФ справились и "на первой линии обороны от противника осталась смесь бетонного крошева и человеческих тел".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037396064.html
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авдеевка, всу, вс рф, мирные жители, новости
Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, мирные жители, Новости

Мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли - Баранец

09:00 09.08.2022
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
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Россия не могла раньше наносить концентрированные артиллерийские удары на авдеевском направлении, потому что там находилось огромное количество мирных жителей, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Он рассказал, что восемь лет авдеевский район зарывался в землю на глубину до 15 метров под четырехметровым слоем железобетона, поэтому армия России не смогла быстро освободить этот район от ВСУ.
Потому что в этом городе находилось огромное количество мирных жителей. До начала операции их было 30 тысяч, потом половина ушла оттуда, оставив стариков, а потом оттуда ушла большая их часть. Только мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке
По его мнению, чтобы освободить авдеевское направление для этого нужны очень тяжелые бомбы и артиллерия, войска РФ справились и "на первой линии обороны от противника осталась смесь бетонного крошева и человеческих тел".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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