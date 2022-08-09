https://ukraina.ru/20220809/1037399200.html

Мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли - Баранец

Мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли - Баранец - 09.08.2022 Украина.ру

Мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли - Баранец

Россия не могла раньше наносить концентрированные артиллерийские удары на авдеевском направлении, потому что там находилось огромное количество мирных жителей, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-08-09T09:00

2022-08-09T09:00

2022-08-09T09:00

авдеевка

всу

вс рф

мирные жители

новости

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Он рассказал, что восемь лет авдеевский район зарывался в землю на глубину до 15 метров под четырехметровым слоем железобетона, поэтому армия России не смогла быстро освободить этот район от ВСУ.По его мнению, чтобы освободить авдеевское направление для этого нужны очень тяжелые бомбы и артиллерия, войска РФ справились и "на первой линии обороны от противника осталась смесь бетонного крошева и человеческих тел".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037396064.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

авдеевка, всу, вс рф, мирные жители, новости