https://ukraina.ru/20220808/1037419090.html
Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео
Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео - 08.08.2022 Украина.ру
Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на авдеевском Украина.ру, 08.08.2022
2022-08-08T16:31
2022-08-08T16:31
2022-08-08T16:31
видео
рожин
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Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на авдеевском направлении, перспективы взятия Николаева и многое другое:00:40 - Ситуация на авдеевском направлении: к чему готовятся ВСУ?01:47 - Как взятие Песок повлияет на ход спецоперации;04:35 – Северск, Артемовск, Соледар: какой город укреплен лучше?10:02 – Ситуация в Николаеве;16:01 – Чьи снайперы эффективнее противостоят и чем воюют украинские?19:00 – Официальные потери России на Украине: заявят ли о них и когда?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037418920_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09de247585f4e1c1ed3eb44cc9bbba29.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, рожин, видео
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на авдеевском направлении, перспективы взятия Николаева и многое другое:
00:40 - Ситуация на авдеевском направлении: к чему готовятся ВСУ?
01:47 - Как взятие Песок повлияет на ход спецоперации;
04:35 – Северск, Артемовск, Соледар: какой город укреплен лучше?
10:02 – Ситуация в Николаеве;
16:01 – Чьи снайперы эффективнее противостоят и чем воюют украинские?
19:00 – Официальные потери России на Украине: заявят ли о них и когда?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.