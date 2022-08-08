Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео - 08.08.2022 Украина.ру
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Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео
Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео - 08.08.2022 Украина.ру
Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на авдеевском Украина.ру, 08.08.2022
2022-08-08T16:31
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Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на авдеевском направлении, перспективы взятия Николаева и многое другое:00:40 - Ситуация на авдеевском направлении: к чему готовятся ВСУ?01:47 - Как взятие Песок повлияет на ход спецоперации;04:35 – Северск, Артемовск, Соледар: какой город укреплен лучше?10:02 – Ситуация в Николаеве;16:01 – Чьи снайперы эффективнее противостоят и чем воюют украинские?19:00 – Официальные потери России на Украине: заявят ли о них и когда?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, рожин, видео

Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео

16:31 08.08.2022
 
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Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на авдеевском направлении, перспективы взятия Николаева и многое другое:
00:40 - Ситуация на авдеевском направлении: к чему готовятся ВСУ?
01:47 - Как взятие Песок повлияет на ход спецоперации;
04:35 – Северск, Артемовск, Соледар: какой город укреплен лучше?
10:02 – Ситуация в Николаеве;
16:01 – Чьи снайперы эффективнее противостоят и чем воюют украинские?
19:00 – Официальные потери России на Украине: заявят ли о них и когда?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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