https://ukraina.ru/20220808/1037419090.html

Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео

Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео - 08.08.2022 Украина.ру

Почему России не нужны лихие прорывы: Рожин о хитрой тактике и новых котлах. Видео

Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на авдеевском Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T16:31

2022-08-08T16:31

2022-08-08T16:31

видео

рожин

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Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на авдеевском направлении, перспективы взятия Николаева и многое другое:00:40 - Ситуация на авдеевском направлении: к чему готовятся ВСУ?01:47 - Как взятие Песок повлияет на ход спецоперации;04:35 – Северск, Артемовск, Соледар: какой город укреплен лучше?10:02 – Ситуация в Николаеве;16:01 – Чьи снайперы эффективнее противостоят и чем воюют украинские?19:00 – Официальные потери России на Украине: заявят ли о них и когда?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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