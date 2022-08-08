https://ukraina.ru/20220808/1037406795.html

Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ

Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ

Чтобы прекратились обстрелы Донецка, России нужно отодвинуть артиллерию противника на расстояние в 150-300 км, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-08-08T13:07

2022-08-08T13:07

2022-08-08T13:07

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По его мнению, нужно отодвинуть армию Украины на 300 км от Донецка, чтобы "Хаймарсы" не достали до региона, тогда задача будет решена.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html

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2022

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донецк, вс рф, всу, новости