https://ukraina.ru/20220808/1037406795.html
Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ
Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ
Чтобы прекратились обстрелы Донецка, России нужно отодвинуть артиллерию противника на расстояние в 150-300 км, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-08-08T13:07
2022-08-08T13:07
2022-08-08T13:07
донецк
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всу
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По его мнению, нужно отодвинуть армию Украины на 300 км от Донецка, чтобы "Хаймарсы" не достали до региона, тогда задача будет решена.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, вс рф, всу, новости
Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ
Чтобы прекратились обстрелы Донецка, России нужно отодвинуть артиллерию противника на расстояние в 150-300 км, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру