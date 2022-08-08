Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ
Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ
Чтобы прекратились обстрелы Донецка, России нужно отодвинуть артиллерию противника на расстояние в 150-300 км, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-08-08T13:07
2022-08-08T13:07
донецк
вс рф
всу
новости
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По его мнению, нужно отодвинуть армию Украины на 300 км от Донецка, чтобы "Хаймарсы" не достали до региона, тогда задача будет решена.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html
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донецк, вс рф, всу, новости

Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ

13:07 08.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Чтобы прекратились обстрелы Донецка, России нужно отодвинуть артиллерию противника на расстояние в 150-300 км, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Чтобы прекратились обстрелы Донецка, нам нужно отодвинуть вражескую артиллерию на расстояние в 150-300 км. Дело в том, что американские гаубицы М-777 бьют на 70-80 км. "Точка-У" бьет на 120 км. А если американцы поставят к "Хаймарсам" тактические ракеты, то они будут бить на 270 км.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке
По его мнению, нужно отодвинуть армию Украины на 300 км от Донецка, чтобы "Хаймарсы" не достали до региона, тогда задача будет решена.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
08:49
Против тех, кто хочет в Россию. Режим Зеленского готовит провокации и не будет сдаваться
 
ДонецкВС РФВСУНовости
 
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