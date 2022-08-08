Что Украина готовит к концу лета для освобожденных территорий - Килинкаров. Видео - 08.08.2022 Украина.ру
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Что Украина готовит к концу лета для освобожденных территорий - Килинкаров. Видео
Что Украина готовит к концу лета для освобожденных территорий - Килинкаров. Видео - 08.08.2022 Украина.ру
Что Украина готовит к концу лета для освобожденных территорий - Килинкаров. Видео
Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал истерику на Украине по поводу доклада Amnesty International, а... Украина.ру, 08.08.2022
2022-08-08T12:20
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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал истерику на Украине по поводу доклада Amnesty International, а также рассказал, что готовят ВСУ к концу лета:01:00 - Киев обвинил Amnesty International в связях с Россией. С чем столкнётся международная организация теперь и почему молчала раньше?04:00 – Какой может быть реакция Запада на доклад?05:50 – На каких направлениях ожидать полномасштабных боевых действий и где Украина готовит контрнаступление?08:40 – Как ВСУ применяют в Донбассе запрещенные международным законодательством противопехотные мины "Лепесток";14:10 – Когда Зеленский осознает, что сопротивление бесполезно? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, видео

Что Украина готовит к концу лета для освобожденных территорий - Килинкаров. Видео

12:20 08.08.2022
 
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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал истерику на Украине по поводу доклада Amnesty International, а также рассказал, что готовят ВСУ к концу лета:
01:00 - Киев обвинил Amnesty International в связях с Россией. С чем столкнётся международная организация теперь и почему молчала раньше?
04:00 – Какой может быть реакция Запада на доклад?
05:50 – На каких направлениях ожидать полномасштабных боевых действий и где Украина готовит контрнаступление?
08:40 – Как ВСУ применяют в Донбассе запрещенные международным законодательством противопехотные мины "Лепесток";
14:10 – Когда Зеленский осознает, что сопротивление бесполезно?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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