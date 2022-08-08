https://ukraina.ru/20220808/1037405453.html

Что Украина готовит к концу лета для освобожденных территорий - Килинкаров. Видео

Что Украина готовит к концу лета для освобожденных территорий - Килинкаров. Видео - 08.08.2022 Украина.ру

Что Украина готовит к концу лета для освобожденных территорий - Килинкаров. Видео

Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал истерику на Украине по поводу доклада Amnesty International, а... Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T12:20

2022-08-08T12:20

2022-08-08T12:20

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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал истерику на Украине по поводу доклада Amnesty International, а также рассказал, что готовят ВСУ к концу лета:01:00 - Киев обвинил Amnesty International в связях с Россией. С чем столкнётся международная организация теперь и почему молчала раньше?04:00 – Какой может быть реакция Запада на доклад?05:50 – На каких направлениях ожидать полномасштабных боевых действий и где Украина готовит контрнаступление?08:40 – Как ВСУ применяют в Донбассе запрещенные международным законодательством противопехотные мины "Лепесток";14:10 – Когда Зеленский осознает, что сопротивление бесполезно? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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