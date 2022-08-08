Один из лидеров УНА-УНСО* пообещал обстрелять Крым и Кубань - 08.08.2022 Украина.ру
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Один из лидеров УНА-УНСО* пообещал обстрелять Крым и Кубань
Один из лидеров УНА-УНСО* пообещал обстрелять Крым и Кубань - 08.08.2022 Украина.ру
Один из лидеров УНА-УНСО* пообещал обстрелять Крым и Кубань
Игорь Мазур, один из лидеров экстремистской группировки УНА-УНСО*, участвовавший в боях против российской армии на стороне чеченских боевиков, заявил, что Украина должна чаще наносить удары по территории России. Об этом он заявил 7 августа в эфире телеканала "Прямой"
2022-08-08T12:21
2022-08-08T12:21
мазур
крым
кубань
терроризм
новости
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По мнению Мазура, российский народ "должен почувствовать, что идет война". В настоящий момент, по словам боевика, командование дает добро на удары по территории РФ крайне редко.Кроме того, Мазур анонсировал удары по Крыму и Кубани.При помощи какого вооружения Украина будет наносить удары по Кубани, Мазур не сообщил.* Деятельность организации запрещена в РФ
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мазур, крым, кубань, терроризм, новости

Один из лидеров УНА-УНСО* пообещал обстрелять Крым и Кубань

12:21 08.08.2022
 
© Игорь Мазур FacebookИгорь Мазур
Игорь Мазур
© Игорь Мазур Facebook
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Игорь Мазур, один из лидеров экстремистской группировки УНА-УНСО*, участвовавший в боях против российской армии на стороне чеченских боевиков, заявил, что Украина должна чаще наносить удары по территории России. Об этом он заявил 7 августа в эфире телеканала "Прямой"
По мнению Мазура, российский народ "должен почувствовать, что идет война". В настоящий момент, по словам боевика, командование дает добро на удары по территории РФ крайне редко.
Российский народ должен также почувствовать, что идет война. Не идет спецоперация какой-то метрополии против колонии, как они считают, что ставят на место хохлов, а идет война одного государства против другого государства. Мы медленно-медленно, на дипломатическом, на разных уровнях к этому приходим.
Игорь Мазур
Лидер УНА-УНСО*
Кроме того, Мазур анонсировал удары по Крыму и Кубани.

Когда некоторые говорят, нанесет ли Украина удар по Крыму? Нанесет Украина удар по Крыму, и по Кубани, если надо, нанесет удары

Игорь Мазур
Лидер УНА-УНСО*
При помощи какого вооружения Украина будет наносить удары по Кубани, Мазур не сообщил.
Игорь Мазур
11 ноября 2019, 07:20
С Вислы выдачи нет. Преступник Игорь Мазур в Россию из Польши передан не будетЗадержанный по запросу РФ в субботу, 9 ноября, польскими пограничниками один из лидеров УНА-УНСО* Игорь Мазур без суда отпущен на поруки и будет ожидать решения своей судьбы в генконсульстве Украины в Люблине. Таково политическое решение польских властей, пренебрегающих в данном случае законом и международными правилами и обязательствами Польши
* Деятельность организации запрещена в РФ
 
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