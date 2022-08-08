Один из лидеров УНА-УНСО* пообещал обстрелять Крым и Кубань

С Вислы выдачи нет. Преступник Игорь Мазур в Россию из Польши передан не будет

Задержанный по запросу РФ в субботу, 9 ноября, польскими пограничниками один из лидеров УНА-УНСО* Игорь Мазур без суда отпущен на поруки и будет ожидать решения своей судьбы в генконсульстве Украины в Люблине. Таково политическое решение польских властей, пренебрегающих в данном случае законом и международными правилами и обязательствами Польши