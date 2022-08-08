В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус - 08.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220808/1037392231.html
В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус
В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус - 08.08.2022 Украина.ру
В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус
Ошибка западных стран в том, что за Украиной не был закреплен нейтральный статус, несмотря на опасения России о расширении НАТО, сказала сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в эфире телеканала ZDF
2022-08-08T08:18
2022-08-08T08:18
германия
фрг
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101652/05/1016520556_44:0:3066:1700_1920x0_80_0_0_753bbbaf16587673232c576157a0963f.jpg
По ее словам, Россия неоднократно высказывала опасения относительно расширения НАТО и заявляла, что не станет мириться с приближением к своим границам "вражеской силы".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101652/05/1016520556_508:0:2775:1700_1920x0_80_0_0_450c2f1d7952511746a6a992c063732d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
германия, фрг, новости, украина

В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус

08:18 08.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Германия. Берлин
Зарубежные страны. Германия. Берлин - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
Ошибка западных стран в том, что за Украиной не был закреплен нейтральный статус, несмотря на опасения России о расширении НАТО, сказала сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в эфире телеканала ZDF
По ее словам, Россия неоднократно высказывала опасения относительно расширения НАТО и заявляла, что не станет мириться с приближением к своим границам "вражеской силы".
И то, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, — это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя.
Алиса Вайдель
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 11:17
Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России
 
ГерманияФРГНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью
10:12Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью
10:10Военный эксперт Баранец объяснил, почему РФ сразу не стерла ВСУ в Авдеевке с лица земли
10:01Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны
09:53Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево
09:50Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы
09:31Хроника событий на Украине на утро 8 августа
09:24Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ
09:10Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками "Азова"*
08:49Против тех, кто хочет в Россию. Режим Зеленского готовит провокации и не будет сдаваться
08:40Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией"
08:40Востоковед рассказал, почему в Китае США называют "бумажным тигром"
08:39"Возвращайся домой и не оглядывайся": немцы в ярости после новых слов Мельника о нацистах
08:35Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения
08:28Владислав Лобаев о том, как украинская разведка ведет войну против российских оружейников
08:25Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"
08:20Эксперт: "Сейчас Россия в информационной войне не проигрывает"
08:18В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус
08:10Эксперт-международник Бовт рассказал о том, зачем США новое соглашение с Россией
08:05Политолог Бовт рассказал, почему косовский кризис заморозили на месяц
Лента новостейМолния