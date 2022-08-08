https://ukraina.ru/20220808/1037392231.html

В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус

В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус - 08.08.2022 Украина.ру

В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус

Ошибка западных стран в том, что за Украиной не был закреплен нейтральный статус, несмотря на опасения России о расширении НАТО, сказала сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в эфире телеканала ZDF

2022-08-08T08:18

2022-08-08T08:18

2022-08-08T08:18

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По ее словам, Россия неоднократно высказывала опасения относительно расширения НАТО и заявляла, что не станет мириться с приближением к своим границам "вражеской силы".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, фрг, новости, украина