Военный эксперт рассказал как нужно противостоять HIMARS - 08.08.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
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Военный эксперт рассказал как нужно противостоять HIMARS
Военный эксперт рассказал как нужно противостоять HIMARS - 08.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал как нужно противостоять HIMARS
Несмотря на заявления украинской стороны, превозносящей достоинства американской РСЗО HIMARS, "чудо-оружием" она вовсе не является, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-08-08T07:45
2022-08-08T07:45
чем воюют на украине
himars
рсзо
юрий кнутов
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По его словам, российские комплексы ПВО "БукМ3" достаточно эффективно работают по ее ракетам. дело, что вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно.По мнению Кнутова, наилучший способ борьбы с дальнобойными РСЗО — увеличить количество беспилотной авиации. Беспилотники должны круглосуточно по всей линии фронта находиться на большой высоте.Для этого нужно сотрудничать с Ираном и свое производство налаживать. Российская армия нуждается в большом количестве разведывательных и ударных дронов, добавил Кнутов.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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himars, рсзо, юрий кнутов, новости, пво, бпла

Военный эксперт рассказал как нужно противостоять HIMARS

07:45 08.08.2022
 
© Фото : warfiles.ruЮрий Кнутов
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : warfiles.ru
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Несмотря на заявления украинской стороны, превозносящей достоинства американской РСЗО HIMARS, "чудо-оружием" она вовсе не является, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, российские комплексы ПВО "БукМ3" достаточно эффективно работают по ее ракетам. дело, что вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно.
Поэтому мы имеем Антоновский мост, когда в первый день мы половину снарядов сбили, потом сбили все, а на третий день все прилетели. Получается, что два дня комплекс работал, потом мы его куда-то переместили, а старый комплекс с задачей не справился.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По мнению Кнутова, наилучший способ борьбы с дальнобойными РСЗО — увеличить количество беспилотной авиации. Беспилотники должны круглосуточно по всей линии фронта находиться на большой высоте.
Как только появились РСЗО — нужно сразу давать данные батарее "Искандеров". Для "Искандеров" дальность стрельбы не имеет значения. У них ракеты летят до 500 км. Из них можно стрелять из любой точки. Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Для этого нужно сотрудничать с Ираном и свое производство налаживать. Российская армия нуждается в большом количестве разведывательных и ударных дронов, добавил Кнутов.
5 августа, 04:30
Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт АлехинУкраина говорит о переходе на стандарты НАТО, но ВСУшники столкнулись с дилеммой: стоит ли им переходить на натовское оружие, или использовать отработанную советскую артиллерию, потому что им нужно время, чтобы освоить новую технику, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Чем воюют на УкраинеHIMARSРСЗОЮрий КнутовНовостиПВОБПЛА
 
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