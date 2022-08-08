Военный эксперт рассказал как нужно противостоять HIMARS
Несмотря на заявления украинской стороны, превозносящей достоинства американской РСЗО HIMARS, "чудо-оружием" она вовсе не является, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, российские комплексы ПВО "БукМ3" достаточно эффективно работают по ее ракетам. дело, что вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно.
Поэтому мы имеем Антоновский мост, когда в первый день мы половину снарядов сбили, потом сбили все, а на третий день все прилетели. Получается, что два дня комплекс работал, потом мы его куда-то переместили, а старый комплекс с задачей не справился.
По мнению Кнутова, наилучший способ борьбы с дальнобойными РСЗО — увеличить количество беспилотной авиации. Беспилотники должны круглосуточно по всей линии фронта находиться на большой высоте.
Как только появились РСЗО — нужно сразу давать данные батарее "Искандеров". Для "Искандеров" дальность стрельбы не имеет значения. У них ракеты летят до 500 км. Из них можно стрелять из любой точки. Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить.
Для этого нужно сотрудничать с Ираном и свое производство налаживать. Российская армия нуждается в большом количестве разведывательных и ударных дронов, добавил Кнутов.
5 августа, 04:30Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт АлехинУкраина говорит о переходе на стандарты НАТО, но ВСУшники столкнулись с дилеммой: стоит ли им переходить на натовское оружие, или использовать отработанную советскую артиллерию, потому что им нужно время, чтобы освоить новую технику, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.