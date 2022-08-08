Военный эксперт рассказал как нужно противостоять HIMARS

Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт Алехин Украина говорит о переходе на стандарты НАТО, но ВСУшники столкнулись с дилеммой: стоит ли им переходить на натовское оружие, или использовать отработанную советскую артиллерию, потому что им нужно время, чтобы освоить новую технику, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру