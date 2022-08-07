Литовская делегация посетила Тайвань в разгар китайских военных манёвров - 07.08.2022 Украина.ру
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Литовская делегация посетила Тайвань в разгар китайских военных манёвров
Литовская делегация посетила Тайвань в разгар китайских военных манёвров - 07.08.2022 Украина.ру
Литовская делегация посетила Тайвань в разгар китайских военных манёвров
На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте. Об этом сообщается 7 августа в публикации Twitter Министерства иностранных дел острова
2022-08-07T09:22
2022-08-07T09:24
новости
китай
тайвань
литва
нэнси пелоси
сша
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Как передавало Центральное информационное агентство Тайваня, литовская делегация намерена, в частности, встретиться с представителями Министерства транспорта и посетить производство электробусов.Визит представителей Литвы на Тайвань проходит в условиях напряжённости вокруг острова, вызванной визитом туда спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это Пекин начал самые масштабные в истории военные учения у берегов Тайваня, ввёл против него экономические санкции, а также принял другие меры.Тайвань обвиняет КНР в отработке вторжения на остров.КНР считает не контролируемый им со времён завершившейся в 1950 году гражданской войны в Китае остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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новости, китай, тайвань, литва, нэнси пелоси, сша

Литовская делегация посетила Тайвань в разгар китайских военных манёвров

09:22 07.08.2022 (обновлено: 09:24 07.08.2022)
 
© Фото : CC0, PixabayТайвань Тайбэй
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте. Об этом сообщается 7 августа в публикации Twitter Министерства иностранных дел острова

"Самое сердечное тайваньское "Добро пожаловать" для Агне Вайчюкявичюте и её делегации! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах", — говорится в сообщении.

Как передавало Центральное информационное агентство Тайваня, литовская делегация намерена, в частности, встретиться с представителями Министерства транспорта и посетить производство электробусов.
Визит представителей Литвы на Тайвань проходит в условиях напряжённости вокруг острова, вызванной визитом туда спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это Пекин начал самые масштабные в истории военные учения у берегов Тайваня, ввёл против него экономические санкции, а также принял другие меры.
4 августа, 13:00
Сыма Нань: Были ли китайцы унижены в ночь на 3 августа?Известный китайский журналист и блогер (более 50 млн подписчиков) специально для Украина.ру комментирует последние события в КНР
Тайвань обвиняет КНР в отработке вторжения на остров.
КНР считает не контролируемый им со времён завершившейся в 1950 году гражданской войны в Китае остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
 
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