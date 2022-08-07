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Литовская делегация посетила Тайвань в разгар китайских военных манёвров

Литовская делегация посетила Тайвань в разгар китайских военных манёвров - 07.08.2022 Украина.ру

Литовская делегация посетила Тайвань в разгар китайских военных манёвров

На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте. Об этом сообщается 7 августа в публикации Twitter Министерства иностранных дел острова

2022-08-07T09:22

2022-08-07T09:22

2022-08-07T09:24

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Как передавало Центральное информационное агентство Тайваня, литовская делегация намерена, в частности, встретиться с представителями Министерства транспорта и посетить производство электробусов.Визит представителей Литвы на Тайвань проходит в условиях напряжённости вокруг острова, вызванной визитом туда спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это Пекин начал самые масштабные в истории военные учения у берегов Тайваня, ввёл против него экономические санкции, а также принял другие меры.Тайвань обвиняет КНР в отработке вторжения на остров.КНР считает не контролируемый им со времён завершившейся в 1950 году гражданской войны в Китае остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, китай, тайвань, литва, нэнси пелоси, сша