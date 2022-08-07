https://ukraina.ru/20220807/1037372979.html

Американо-китайским отношениям нанесен сильный удар и это выгодно России - Неменский

Американо-китайским отношениям нанесен сильный удар и это выгодно России - Неменский - 07.08.2022 Украина.ру

Американо-китайским отношениям нанесен сильный удар и это выгодно России - Неменский

Российско-китайское взаимодействие усилится, в том числе в координации своей антиамериканской и антизападной политики, потому что Китай будет вынужден сейчас предпринимать довольно жесткие меры в отношении Тайваня и США, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский.

2022-08-07T09:00

2022-08-07T09:00

2022-08-07T09:10

китай

россия

сша

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В любом случае, ухудшение американо-китайских отношений произойдет неизбежно, соответственно, у Китая будут более развязаны руки для взаимодействия с Россией - говорит эксперт.Китайцы явно не хотели идти на эти шаги, максимально пытались этого избежать, но Америка сама его спровоцировала, вполне возможно, что это из-за внутренней несогласованности американской политики, которая свойственна нынешней власти - добавил политолог.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037337132.html

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китай, россия, сша