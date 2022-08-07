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Американо-китайским отношениям нанесен сильный удар и это выгодно России - Неменский
Американо-китайским отношениям нанесен сильный удар и это выгодно России - Неменский - 07.08.2022 Украина.ру
Американо-китайским отношениям нанесен сильный удар и это выгодно России - Неменский
Российско-китайское взаимодействие усилится, в том числе в координации своей антиамериканской и антизападной политики, потому что Китай будет вынужден сейчас предпринимать довольно жесткие меры в отношении Тайваня и США, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский.
2022-08-07T09:00
2022-08-07T09:00
2022-08-07T09:10
китай
россия
сша
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В любом случае, ухудшение американо-китайских отношений произойдет неизбежно, соответственно, у Китая будут более развязаны руки для взаимодействия с Россией - говорит эксперт.Китайцы явно не хотели идти на эти шаги, максимально пытались этого избежать, но Америка сама его спровоцировала, вполне возможно, что это из-за внутренней несогласованности американской политики, которая свойственна нынешней власти - добавил политолог.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037337132.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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китай, россия, сша
Американо-китайским отношениям нанесен сильный удар и это выгодно России - Неменский
09:00 07.08.2022 (обновлено: 09:10 07.08.2022)
Российско-китайское взаимодействие усилится, в том числе в координации своей антиамериканской и антизападной политики, потому что Китай будет вынужден сейчас предпринимать довольно жесткие меры в отношении Тайваня и США, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский.
В любом случае, ухудшение американо-китайских отношений произойдет неизбежно, соответственно, у Китая будут более развязаны руки для взаимодействия с Россией - говорит эксперт.
Может быть, будет, пусть не открыто, оказание взаимопомощи по военным вопросам и по санкционной политике. На Тайване вполне возможно, там будут довольно существенные перемены. Но уже сейчас мы видим, что американо-китайским отношениям нанесен сильный удар и он стратегически выгоден России, так как сейчас взаимодействие с Китаем для нас играет огромную роль.
Олег Неменский
историк и политолог
Китайцы явно не хотели идти на эти шаги, максимально пытались этого избежать, но Америка сама его спровоцировала, вполне возможно, что это из-за внутренней несогласованности американской политики, которая свойственна нынешней власти - добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.