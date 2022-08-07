"Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи" - Неменский об эвакуации - 07.08.2022 Украина.ру
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"Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи" - Неменский об эвакуации
"Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи" - Неменский об эвакуации - 07.08.2022 Украина.ру
"Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи" - Неменский об эвакуации
Репрессий не будет, они и так находятся на подконтрольных им территориях, речь идет о двухстах с чем-то тысячах, которые там остались, их эвакуировать вполне реально, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский.
2022-08-07T08:30
2022-08-07T08:48
спецоперация
украина
сво
эвакуация
верещук
россия
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Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.Вот тут и появилась возможность довольно небольшими силами обеспечить себе довольно сильный аргумент, которым можно подтверждать свои намерения по защите гражданского населения.Есть основания полагать, что хотя бы детей постараться вывезти, но их потом можно использовать в информационной кампании выгодно. Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи - говорит политолог.По его мнению, большинство откажутся, по крайней мере, ведь широко известно, что местное население в этом регионе сочувствует ВС РФ, а не Украине.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037337132.html
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украина, сво, эвакуация, верещук, россия

"Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи" - Неменский об эвакуации

08:30 07.08.2022 (обновлено: 08:48 07.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина ВерещукИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина Верещук
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Репрессий не будет, они и так находятся на подконтрольных им территориях, речь идет о двухстах с чем-то тысячах, которые там остались, их эвакуировать вполне реально, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский.
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.
Вот тут и появилась возможность довольно небольшими силами обеспечить себе довольно сильный аргумент, которым можно подтверждать свои намерения по защите гражданского населения.

Этот жест помог бы Киеву оправдываться и отбиваться от обвинений в том, что он совершенно не жалеет жизни гражданского населения, более того — использует его как прикрытие.

Олег Неменский
Олег Неменский
политолог и историк
Есть основания полагать, что хотя бы детей постараться вывезти, но их потом можно использовать в информационной кампании выгодно. Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи - говорит политолог.
По его мнению, большинство откажутся, по крайней мере, ведь широко известно, что местное население в этом регионе сочувствует ВС РФ, а не Украине.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 14:07Спецоперация
Олег Неменский: Россия должна защищать себя не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье
 
СпецоперацияУкраинаСВОэвакуацияВерещукРоссия
 
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