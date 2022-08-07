https://ukraina.ru/20220807/1037372585.html
"Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи" - Неменский об эвакуации
"Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи" - Неменский об эвакуации - 07.08.2022 Украина.ру
"Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи" - Неменский об эвакуации
Репрессий не будет, они и так находятся на подконтрольных им территориях, речь идет о двухстах с чем-то тысячах, которые там остались, их эвакуировать вполне реально, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский.
2022-08-07T08:30
2022-08-07T08:30
2022-08-07T08:48
спецоперация
украина
сво
эвакуация
верещук
россия
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Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.Вот тут и появилась возможность довольно небольшими силами обеспечить себе довольно сильный аргумент, которым можно подтверждать свои намерения по защите гражданского населения.Есть основания полагать, что хотя бы детей постараться вывезти, но их потом можно использовать в информационной кампании выгодно. Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи - говорит политолог.По его мнению, большинство откажутся, по крайней мере, ведь широко известно, что местное население в этом регионе сочувствует ВС РФ, а не Украине.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037337132.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сво, эвакуация, верещук, россия
"Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи" - Неменский об эвакуации
08:30 07.08.2022 (обновлено: 08:48 07.08.2022)
Репрессий не будет, они и так находятся на подконтрольных им территориях, речь идет о двухстах с чем-то тысячах, которые там остались, их эвакуировать вполне реально, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский.
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.
Вот тут и появилась возможность довольно небольшими силами обеспечить себе довольно сильный аргумент, которым можно подтверждать свои намерения по защите гражданского населения.
Этот жест помог бы Киеву оправдываться и отбиваться от обвинений в том, что он совершенно не жалеет жизни гражданского населения, более того — использует его как прикрытие.
Олег Неменский
политолог и историк
Есть основания полагать, что хотя бы детей постараться вывезти, но их потом можно использовать в информационной кампании выгодно. Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи - говорит политолог.
По его мнению, большинство откажутся, по крайней мере, ведь широко известно, что местное население в этом регионе сочувствует ВС РФ, а не Украине.
Полностью интервью можно прочитать здесь.