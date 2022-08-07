https://ukraina.ru/20220807/1037372031.html

Константин Затулин: "Дебандеризация" Украины вполне реальна, там не чужие для нас люди

Константин Затулин: "Дебандеризация" Украины вполне реальна, там не чужие для нас люди - 07.08.2022 Украина.ру

Константин Затулин: "Дебандеризация" Украины вполне реальна, там не чужие для нас люди

Мы считаем нашими соотечественниками всех русских, проживающих за пределами России, украинцев, где бы они не проживали, всех белорусов, представителей других... Украина.ру, 07.08.2022

2022-08-07T07:30

2022-08-07T07:30

2022-08-07T07:30

спецоперация

украина

россия

бандера

идеология

сво

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Мы считаем нашими соотечественниками всех русских, проживающих за пределами России, украинцев, где бы они не проживали, всех белорусов, представителей других народов, которые не имеют другого исторически места жительства, кроме как на территории Российской Федерации - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.Потуги разделить русских и украинцев носят целенаправленный характер, они не вчера начались, и восходят тоже к концу XIX века, ХХ века, к нынешним временам, но они не выдерживают критики и так же, как была проведена бандеризация Украины, так же, на мой взгляд, может быть проведена дебандеризация Украины – реки могут быть повернуты вспять - сказал Затулин.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, бандера, идеология, сво