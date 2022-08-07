https://ukraina.ru/20220807/1037371252.html

"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев

"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев - 07.08.2022 Украина.ру

"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев

Киевские власти не могут прийти в себя после упрощения процедуры получения гражданства РФ для украинцев, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру..

2022-08-07T06:45

2022-08-07T06:45

2022-08-07T06:47

спецоперация

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине, либо на территории ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Реакция Украины - это внесение проект закона, который приравнивает получение российского гражданства к уголовному преступлению, а Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел сразу заявив, что Украине требуется как можно больше тяжелого вооружения - говорит Затулин.И мы видим, что это реализуется на практике, по крайней мере, так мы можем трактовать все, что произошло с изолятором в Еленовке, по которому был нанесен удар украинскими вооруженными силами – по собственным пленным, которые могут что-то рассказать или приоткрыть какие-то секреты - отметил Затулин.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html

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