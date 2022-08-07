"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев - 07.08.2022 Украина.ру
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"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев
"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев - 07.08.2022 Украина.ру
"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев
Киевские власти не могут прийти в себя после упрощения процедуры получения гражданства РФ для украинцев, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру..
2022-08-07T06:45
2022-08-07T06:47
спецоперация
украина
россия
паспорт
рф
российский паспорт
гражданство
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине, либо на территории ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Реакция Украины - это внесение проект закона, который приравнивает получение российского гражданства к уголовному преступлению, а Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел сразу заявив, что Украине требуется как можно больше тяжелого вооружения - говорит Затулин.И мы видим, что это реализуется на практике, по крайней мере, так мы можем трактовать все, что произошло с изолятором в Еленовке, по которому был нанесен удар украинскими вооруженными силами – по собственным пленным, которые могут что-то рассказать или приоткрыть какие-то секреты - отметил Затулин.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html
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украина, россия, паспорт, рф, российский паспорт, гражданство

"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев

06:45 07.08.2022 (обновлено: 06:47 07.08.2022)
 
© Фото : коллаж Украина.РуПаспорт РФ Украина коллаж
Паспорт РФ Украина коллаж - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Киевские власти не могут прийти в себя после упрощения процедуры получения гражданства РФ для украинцев, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру..
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине, либо на территории ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Реакция Украины - это внесение проект закона, который приравнивает получение российского гражданства к уголовному преступлению, а Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел сразу заявив, что Украине требуется как можно больше тяжелого вооружения - говорит Затулин.

Любопытна в этом смысле лаборатория мысли деятелей Украины. Если люди хотят вступить в какое-то гражданство, то ответом является закупка или получение тяжелого вооружения. Для чего? Для того, чтобы убить этих граждан, чтобы они не стали чужими гражданами. И приняли проект закона о приравнивании вступления в российское гражданство к уголовному преступлению, за которое следует 15 лет тюрьмы.

Константин Затулин
Константин Затулин
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками
И мы видим, что это реализуется на практике, по крайней мере, так мы можем трактовать все, что произошло с изолятором в Еленовке, по которому был нанесен удар украинскими вооруженными силами – по собственным пленным, которые могут что-то рассказать или приоткрыть какие-то секреты - отметил Затулин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Константин Затулин интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 19:14
Константин Затулин: Если бы украинцы имели паспорта РФ, не было бы ни переворота, ни войны
 
СпецоперацияУкраинаРоссияпаспортРФроссийский паспортгражданство
 
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08:00Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин
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07:30Константин Затулин: "Дебандеризация" Украины вполне реальна, там не чужие для нас люди
07:15Получая временное убежище в РФ, украинский паспорт теперь можно сохранить - Затулин
07:00Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ
06:45"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев
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