https://ukraina.ru/20220807/1037371252.html
"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев
"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев - 07.08.2022 Украина.ру
"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев
Киевские власти не могут прийти в себя после упрощения процедуры получения гражданства РФ для украинцев, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру..
2022-08-07T06:45
2022-08-07T06:45
2022-08-07T06:47
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине, либо на территории ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Реакция Украины - это внесение проект закона, который приравнивает получение российского гражданства к уголовному преступлению, а Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел сразу заявив, что Украине требуется как можно больше тяжелого вооружения - говорит Затулин.И мы видим, что это реализуется на практике, по крайней мере, так мы можем трактовать все, что произошло с изолятором в Еленовке, по которому был нанесен удар украинскими вооруженными силами – по собственным пленным, которые могут что-то рассказать или приоткрыть какие-то секреты - отметил Затулин.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина, россия, паспорт, рф, российский паспорт, гражданство
"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев
06:45 07.08.2022 (обновлено: 06:47 07.08.2022)
Киевские власти не могут прийти в себя после упрощения процедуры получения гражданства РФ для украинцев, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру..
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине, либо на территории ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Реакция Украины - это внесение проект закона, который приравнивает получение российского гражданства к уголовному преступлению, а Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел сразу заявив, что Украине требуется как можно больше тяжелого вооружения - говорит Затулин.
Любопытна в этом смысле лаборатория мысли деятелей Украины. Если люди хотят вступить в какое-то гражданство, то ответом является закупка или получение тяжелого вооружения. Для чего? Для того, чтобы убить этих граждан, чтобы они не стали чужими гражданами. И приняли проект закона о приравнивании вступления в российское гражданство к уголовному преступлению, за которое следует 15 лет тюрьмы.
Константин Затулин
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками
И мы видим, что это реализуется на практике, по крайней мере, так мы можем трактовать все, что произошло с изолятором в Еленовке, по которому был нанесен удар украинскими вооруженными силами – по собственным пленным, которые могут что-то рассказать или приоткрыть какие-то секреты - отметил Затулин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.