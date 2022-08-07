https://ukraina.ru/20220807/1037370943.html

Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово

Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово - 07.08.2022 Украина.ру

Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово

Надо внимательно следить за тем, насколько и как участвует Турция, для нее это первостепенный интерес, есть ли там уши Эрдогана, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.

2022-08-07T06:30

2022-08-07T06:30

2022-08-07T06:30

сербия

косово

россия

сша

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По мнению Дробницкого, давление Запада из-за сербской позиции по санкциям может иметь место, вряд ли они сейчас этим озабочены, но это возможно.Этот регион, примерно такой же, как и Сирия, есть предположение, что этим Лондон занимался в лице Джонсона, но после его падения ситуация и не завершилась полномасштабным конфликтом - говорит эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сербия, косово, россия, сша