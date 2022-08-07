https://ukraina.ru/20220807/1037370943.html
Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово
Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово - 07.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово
Надо внимательно следить за тем, насколько и как участвует Турция, для нее это первостепенный интерес, есть ли там уши Эрдогана, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
2022-08-07T06:30
2022-08-07T06:30
2022-08-07T06:30
сербия
косово
россия
сша
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По мнению Дробницкого, давление Запада из-за сербской позиции по санкциям может иметь место, вряд ли они сейчас этим озабочены, но это возможно.Этот регион, примерно такой же, как и Сирия, есть предположение, что этим Лондон занимался в лице Джонсона, но после его падения ситуация и не завершилась полномасштабным конфликтом - говорит эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сербия, косово, россия, сша
Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово
Надо внимательно следить за тем, насколько и как участвует Турция, для нее это первостепенный интерес, есть ли там уши Эрдогана, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.