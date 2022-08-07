Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово - 07.08.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово
Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово - 07.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово
Надо внимательно следить за тем, насколько и как участвует Турция, для нее это первостепенный интерес, есть ли там уши Эрдогана, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
2022-08-07T06:30
2022-08-07T06:30
сербия
косово
россия
сша
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По мнению Дробницкого, давление Запада из-за сербской позиции по санкциям может иметь место, вряд ли они сейчас этим озабочены, но это возможно.Этот регион, примерно такой же, как и Сирия, есть предположение, что этим Лондон занимался в лице Джонсона, но после его падения ситуация и не завершилась полномасштабным конфликтом - говорит эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html
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сербия, косово, россия, сша

Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово

06:30 07.08.2022
 
© РИА Новости . Олег Иванов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Олег Иванов
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Надо внимательно следить за тем, насколько и как участвует Турция, для нее это первостепенный интерес, есть ли там уши Эрдогана, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
По мнению Дробницкого, давление Запада из-за сербской позиции по санкциям может иметь место, вряд ли они сейчас этим озабочены, но это возможно.

На Вучича давят, но я не вижу логики. Если бы был полноценный конфликт, это бы привели к уничтожению Косова в течении месяца. Пришлось бы звать Эрдогана, чтобы остановить это, а его звать не хочется.

Политолог американист Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
Этот регион, примерно такой же, как и Сирия, есть предположение, что этим Лондон занимался в лице Джонсона, но после его падения ситуация и не завершилась полномасштабным конфликтом - говорит эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Дмитрий Дробницкий интервью
5 августа, 19:36Спецоперация
"Исход "Тайваньской схватки" под вопросом, в Китае кризис, а у США нет плана" - Дробницкий
 
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