https://ukraina.ru/20220807/1037370013.html

Политолог о том, что уже выиграли США в схватке за Тайвань

Политолог о том, что уже выиграли США в схватке за Тайвань - 07.08.2022 Украина.ру

Политолог о том, что уже выиграли США в схватке за Тайвань

Есть гипотеза, что Синдзо Абэ был убит, потому что отговаривал Японию от членства в АУКУС, советовал сохранить нейтральный статус, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.

2022-08-07T06:00

2022-08-07T06:00

2022-08-07T06:00

сша

япония

тайвань

китай

нэнси пелоси

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Политолог считает, что американцы визитом Пелоси еще на полшага приблизили присоединение Японии к АУКУС, потому что японцы требовали заверения от США, что они до сих пор хозяева в регионе и получили подтверждение.А вот с базированием там компании по производству чипов TSMC интерес США к Тайваню уже не связан, потому что в Аризоне уже почти готова фабрика этой компании, они где-то половину нынешних тайваньских потребностей перекрывают, вместе с Apple и AMD они вполне это все сделают - говорит ДробницкийЭтот вот "силиконовый щит", защищающий Тайвань, как они в компании его называли, он потихоньку растворяется и уезжает в США, половину компании если заберут в Америку, этого будет достаточно - считает эксперт. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html

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сша, япония, тайвань, китай, нэнси пелоси