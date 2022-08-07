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Политолог о том, что уже выиграли США в схватке за Тайвань
Политолог о том, что уже выиграли США в схватке за Тайвань - 07.08.2022 Украина.ру
Политолог о том, что уже выиграли США в схватке за Тайвань
Есть гипотеза, что Синдзо Абэ был убит, потому что отговаривал Японию от членства в АУКУС, советовал сохранить нейтральный статус, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
2022-08-07T06:00
2022-08-07T06:00
2022-08-07T06:00
сша
япония
тайвань
китай
нэнси пелоси
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Политолог считает, что американцы визитом Пелоси еще на полшага приблизили присоединение Японии к АУКУС, потому что японцы требовали заверения от США, что они до сих пор хозяева в регионе и получили подтверждение.А вот с базированием там компании по производству чипов TSMC интерес США к Тайваню уже не связан, потому что в Аризоне уже почти готова фабрика этой компании, они где-то половину нынешних тайваньских потребностей перекрывают, вместе с Apple и AMD они вполне это все сделают - говорит ДробницкийЭтот вот "силиконовый щит", защищающий Тайвань, как они в компании его называли, он потихоньку растворяется и уезжает в США, половину компании если заберут в Америку, этого будет достаточно - считает эксперт. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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сша, япония, тайвань, китай, нэнси пелоси
Политолог о том, что уже выиграли США в схватке за Тайвань
Есть гипотеза, что Синдзо Абэ был убит, потому что отговаривал Японию от членства в АУКУС, советовал сохранить нейтральный статус, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
Политолог считает, что американцы визитом Пелоси еще на полшага приблизили присоединение Японии к АУКУС, потому что японцы требовали заверения от США, что они до сих пор хозяева в регионе и получили подтверждение.
А вот с базированием там компании по производству чипов TSMC интерес США к Тайваню уже не связан, потому что в Аризоне уже почти готова фабрика этой компании, они где-то половину нынешних тайваньских потребностей перекрывают, вместе с Apple и AMD они вполне это все сделают - говорит Дробницкий
Сейчас еще ведется разная работа, попытки перекрыть возможность китайцам покупать оборудование европейское и американское для производства чипов, не дать поставить это в КНР на индустриальные рельсы. Эта война полупроводниковая - очень серьезная.
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
Этот вот "силиконовый щит", защищающий Тайвань, как они в компании его называли, он потихоньку растворяется и уезжает в США, половину компании если заберут в Америку, этого будет достаточно - считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.