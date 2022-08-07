Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня - 07.08.2022 Украина.ру
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Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня
Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня - 07.08.2022 Украина.ру
Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня
Тайваньский кризис - отличная проверка китайской элиты, которую мы любим восхвалять, это интересно, в том числе, в плане развития отношений с Китаем, рассказал .
2022-08-07T05:45
2022-08-07T05:45
китай
тайвань
кризис
дмитрий дробницкий
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Партийные расклады не известны, там есть разночтения, какой сейчас внутренний разговор в Китае происходит, интересно было бы посмотреть - говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Глава КНР не самодержец, не абсолютная власть, есть вещи, которые он не хотел делать, ковидной политикой занимается не тот человек, который экономикой, они постоянно ругаются, а Си пытается их успокоить - добавил эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html
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китай, тайвань, кризис, дмитрий дробницкий

Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня

05:45 07.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Гаосюн
Города мира. Гаосюн - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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Тайваньский кризис - отличная проверка китайской элиты, которую мы любим восхвалять, это интересно, в том числе, в плане развития отношений с Китаем, рассказал .
Партийные расклады не известны, там есть разночтения, какой сейчас внутренний разговор в Китае происходит, интересно было бы посмотреть - говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Дальше все будет очень сильно зависеть от внутрипартийного расклада КПК, мы его не знаем, и китаисты не знают. Ну или знают, но не пишут. Я подозреваю, что Си Циньпин сильно расстроен.

Дмитрий Дробницкий интервью
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
Глава КНР не самодержец, не абсолютная власть, есть вещи, которые он не хотел делать, ковидной политикой занимается не тот человек, который экономикой, они постоянно ругаются, а Си пытается их успокоить - добавил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Дмитрий Дробницкий интервью
5 августа, 19:36Спецоперация
"Исход "Тайваньской схватки" под вопросом, в Китае кризис, а у США нет плана" - Дробницкий
 
КитайТайванькризисДмитрий Дробницкий
 
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