https://ukraina.ru/20220807/1037369775.html
Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня
Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня - 07.08.2022 Украина.ру
Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня
Тайваньский кризис - отличная проверка китайской элиты, которую мы любим восхвалять, это интересно, в том числе, в плане развития отношений с Китаем, рассказал .
2022-08-07T05:45
2022-08-07T05:45
2022-08-07T05:45
китай
тайвань
кризис
дмитрий дробницкий
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Партийные расклады не известны, там есть разночтения, какой сейчас внутренний разговор в Китае происходит, интересно было бы посмотреть - говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Глава КНР не самодержец, не абсолютная власть, есть вещи, которые он не хотел делать, ковидной политикой занимается не тот человек, который экономикой, они постоянно ругаются, а Си пытается их успокоить - добавил эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, тайвань, кризис, дмитрий дробницкий
Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня
Тайваньский кризис - отличная проверка китайской элиты, которую мы любим восхвалять, это интересно, в том числе, в плане развития отношений с Китаем, рассказал .
Партийные расклады не известны, там есть разночтения, какой сейчас внутренний разговор в Китае происходит, интересно было бы посмотреть - говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Дальше все будет очень сильно зависеть от внутрипартийного расклада КПК, мы его не знаем, и китаисты не знают. Ну или знают, но не пишут. Я подозреваю, что Си Циньпин сильно расстроен.
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
Глава КНР не самодержец, не абсолютная власть, есть вещи, которые он не хотел делать, ковидной политикой занимается не тот человек, который экономикой, они постоянно ругаются, а Си пытается их успокоить - добавил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.