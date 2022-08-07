https://ukraina.ru/20220807/1037369775.html

Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня

Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня - 07.08.2022 Украина.ру

Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня

Тайваньский кризис - отличная проверка китайской элиты, которую мы любим восхвалять, это интересно, в том числе, в плане развития отношений с Китаем, рассказал .

2022-08-07T05:45

2022-08-07T05:45

2022-08-07T05:45

китай

тайвань

кризис

дмитрий дробницкий

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Партийные расклады не известны, там есть разночтения, какой сейчас внутренний разговор в Китае происходит, интересно было бы посмотреть - говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Глава КНР не самодержец, не абсолютная власть, есть вещи, которые он не хотел делать, ковидной политикой занимается не тот человек, который экономикой, они постоянно ругаются, а Си пытается их успокоить - добавил эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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китай, тайвань, кризис, дмитрий дробницкий