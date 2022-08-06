https://ukraina.ru/20220806/1037332751.html

"На это страны могут пойти": эксперт о том, какое сотрудничество будет между РФ и Китаем

"На это страны могут пойти": эксперт о том, какое сотрудничество будет между РФ и Китаем - 06.08.2022 Украина.ру

"На это страны могут пойти": эксперт о том, какое сотрудничество будет между РФ и Китаем

Пока подписанного военного союза нет между Китаем и Россией, но Пекин расширит военно-техническое сотрудничество с Москвой, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру

2022-08-06T05:15

2022-08-06T05:15

2022-08-06T05:15

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китай

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военно-техническое сотрудничество

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По его мнению, США сделали все возможное, чтобы этот блок "Россия — Китай" состоялся, "им не удалось за последнее время вбить клин" между странами, поэтому Штаты решили обрушить оба государства.По его словам, если говорить о географическом и военном смысле, то будет разделение мира на две части, одна под США и вторая — под совместным контролем России и Китая.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037312482.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, военно-техническое сотрудничество