"На это страны могут пойти": эксперт о том, какое сотрудничество будет между РФ и Китаем
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Пока подписанного военного союза нет между Китаем и Россией, но Пекин расширит военно-техническое сотрудничество с Москвой, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
По его мнению, США сделали все возможное, чтобы этот блок "Россия — Китай" состоялся, "им не удалось за последнее время вбить клин" между странами, поэтому Штаты решили обрушить оба государства.
Все зависит от того, насколько близко смогут сомкнуться Россия и Китай. Пока видим, что подписанного военного союза нет, мы не являемся союзниками в договорном смысле этого слова. Но при этом у нас возможно будет создание совместной системы ПВО, совместной системы раннего упреждения. На это страны могут пойти.
По его словам, если говорить о географическом и военном смысле, то будет разделение мира на две части, одна под США и вторая — под совместным контролем России и Китая.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.