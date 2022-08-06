"На это страны могут пойти": эксперт о том, какое сотрудничество будет между РФ и Китаем - 06.08.2022 Украина.ру
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"На это страны могут пойти": эксперт о том, какое сотрудничество будет между РФ и Китаем
"На это страны могут пойти": эксперт о том, какое сотрудничество будет между РФ и Китаем - 06.08.2022 Украина.ру
"На это страны могут пойти": эксперт о том, какое сотрудничество будет между РФ и Китаем
Пока подписанного военного союза нет между Китаем и Россией, но Пекин расширит военно-техническое сотрудничество с Москвой, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
2022-08-06T05:15
2022-08-06T05:15
новости
китай
россия
военно-техническое сотрудничество
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По его мнению, США сделали все возможное, чтобы этот блок "Россия — Китай" состоялся, "им не удалось за последнее время вбить клин" между странами, поэтому Штаты решили обрушить оба государства.По его словам, если говорить о географическом и военном смысле, то будет разделение мира на две части, одна под США и вторая — под совместным контролем России и Китая.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037312482.html
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новости, китай, россия, военно-техническое сотрудничество

"На это страны могут пойти": эксперт о том, какое сотрудничество будет между РФ и Китаем

05:15 06.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пока подписанного военного союза нет между Китаем и Россией, но Пекин расширит военно-техническое сотрудничество с Москвой, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
По его мнению, США сделали все возможное, чтобы этот блок "Россия — Китай" состоялся, "им не удалось за последнее время вбить клин" между странами, поэтому Штаты решили обрушить оба государства.
Все зависит от того, насколько близко смогут сомкнуться Россия и Китай. Пока видим, что подписанного военного союза нет, мы не являемся союзниками в договорном смысле этого слова. Но при этом у нас возможно будет создание совместной системы ПВО, совместной системы раннего упреждения. На это страны могут пойти.
Алексей Маслов интервью
Алексей Маслов
Врио директора Института Дальнего Востока РАН
По его словам, если говорить о географическом и военном смысле, то будет разделение мира на две части, одна под США и вторая — под совместным контролем России и Китая.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Китай украина флаг - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа
 
НовостиКитайРоссиявоенно-техническое сотрудничество
 
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