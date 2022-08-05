О серьёзном переломе в СВО, генеральном сражении и ближайших целях РФ: Баранец дал расклад - 05.08.2022 Украина.ру
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О серьёзном переломе в СВО, генеральном сражении и ближайших целях РФ: Баранец дал расклад
О серьёзном переломе в СВО, генеральном сражении и ближайших целях РФ: Баранец дал расклад - 05.08.2022 Украина.ру
О серьёзном переломе в СВО, генеральном сражении и ближайших целях РФ: Баранец дал расклад
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о главном сражении в районе Славянска и... Украина.ру, 05.08.2022
2022-08-05T14:32
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видео
авдеевка
донбасс
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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о главном сражении в районе Славянска и Краматорска, а также о том, как ВСУ бегут из Авдеевки, как меняется общественное мнение на Западе и об уникальном оружии, которое используется вооружёнными силами РФ сегодня:00:45 - Что будет после разгрома ВСУ в Песках и как противник бежит из Авдеевки; 03:58 – Почему не удалось взять Авдеевку раньше? 05:55 – Артёмовск и Соледар: какой город труднее взять? 06:28 – О боях за Славянск и Краматорск;07:20 – Что Украина готовила в Херсоне?09:20 - Что стоит за докладом Amnesty International о нарушении гуманитарного права ВСУ? Как меняется общественное мнение на Западе;11:25 – Что нужно сделать, чтобы прекратились обстрелы Донбасса?13:10 – Каких беспилотников не хватает ВС РФ?16:00 – Какое оружие применяется ВС РФ в ходе спецоперации? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, авдеевка, донбасс, видео

О серьёзном переломе в СВО, генеральном сражении и ближайших целях РФ: Баранец дал расклад

14:32 05.08.2022
 
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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о главном сражении в районе Славянска и Краматорска, а также о том, как ВСУ бегут из Авдеевки, как меняется общественное мнение на Западе и об уникальном оружии, которое используется вооружёнными силами РФ сегодня:
00:45 - Что будет после разгрома ВСУ в Песках и как противник бежит из Авдеевки;
03:58 – Почему не удалось взять Авдеевку раньше?
05:55 – Артёмовск и Соледар: какой город труднее взять?
06:28 – О боях за Славянск и Краматорск;
07:20 – Что Украина готовила в Херсоне?
09:20 - Что стоит за докладом Amnesty International о нарушении гуманитарного права ВСУ? Как меняется общественное мнение на Западе;
11:25 – Что нужно сделать, чтобы прекратились обстрелы Донбасса?
13:10 – Каких беспилотников не хватает ВС РФ?
16:00 – Какое оружие применяется ВС РФ в ходе спецоперации?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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