https://ukraina.ru/20220805/1037330123.html
Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео
Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео - 05.08.2022 Украина.ру
Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео
Государственный и общественный деятель РФ, бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения специального отряда «Центр» Андрей Пинчук в студии Украина.ру Украина.ру, 05.08.2022
2022-08-05T11:34
2022-08-05T11:34
2022-08-05T12:08
видео
андрей пинчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037329954_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8269a8699d97e28cfeea1236f5d435fc.jpg
Государственный и общественный деятель РФ, бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения специального отряда «Центр» Андрей Пинчук в студии Украина.ру рассказал о стратегической важности авдеевского направления, а также о том для чего Украина идет на сознательное нарушение Оттавской конвенции:00:46 — ВСУ несут большие потери в селе Пески: как обстоит ситуация на фронте? Почему так важны Пески и Авдеевка?04:14 — Обстрелы ДНР и разбрасывание "ПМФ-1": какие меры борьбы?07:36 — Минобороны заявило о прямом участии США в конфликте на Украине: изменит ли официальное заявление ход спецоперации?09:29 — Сокращается ли численность иностранных наёмников на Украине?14:24 — Что влечет за собой признание батальона «Азов»* запрещенной террористической организацией?16:02 — Почему Испания отказалась от идеи передать Украине танки Leopard? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037329954_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b0ec9cc28435cd5736ae46c7c937ba5c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, андрей пинчук, видео
Государственный и общественный деятель РФ, бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения специального отряда «Центр» Андрей Пинчук в студии Украина.ру рассказал о стратегической важности авдеевского направления, а также о том для чего Украина идет на сознательное нарушение Оттавской конвенции:
00:46 — ВСУ несут большие потери в селе Пески: как обстоит ситуация на фронте? Почему так важны Пески и Авдеевка?
04:14 — Обстрелы ДНР и разбрасывание "ПМФ-1": какие меры борьбы?
07:36 — Минобороны заявило о прямом участии США в конфликте на Украине: изменит ли официальное заявление ход спецоперации?
09:29 — Сокращается ли численность иностранных наёмников на Украине?
14:24 — Что влечет за собой признание батальона «Азов»* запрещенной террористической организацией?
16:02 — Почему Испания отказалась от идеи передать Украине танки Leopard? Напомним,
24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.