Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео - 05.08.2022 Украина.ру
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Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео
Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео - 05.08.2022 Украина.ру
Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео
Государственный и общественный деятель РФ, бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения специального отряда «Центр» Андрей Пинчук в студии Украина.ру Украина.ру, 05.08.2022
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видео
андрей пинчук
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Государственный и общественный деятель РФ, бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения специального отряда «Центр» Андрей Пинчук в студии Украина.ру рассказал о стратегической важности авдеевского направления, а также о том для чего Украина идет на сознательное нарушение Оттавской конвенции:00:46 — ВСУ несут большие потери в селе Пески: как обстоит ситуация на фронте? Почему так важны Пески и Авдеевка?04:14 — Обстрелы ДНР и разбрасывание "ПМФ-1": какие меры борьбы?07:36 — Минобороны заявило о прямом участии США в конфликте на Украине: изменит ли официальное заявление ход спецоперации?09:29 — Сокращается ли численность иностранных наёмников на Украине?14:24 — Что влечет за собой признание батальона «Азов»* запрещенной террористической организацией?16:02 — Почему Испания отказалась от идеи передать Украине танки Leopard? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, андрей пинчук, видео

Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео

11:34 05.08.2022 (обновлено: 12:08 05.08.2022)
 
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Государственный и общественный деятель РФ, бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения специального отряда «Центр» Андрей Пинчук в студии Украина.ру рассказал о стратегической важности авдеевского направления, а также о том для чего Украина идет на сознательное нарушение Оттавской конвенции:
00:46 — ВСУ несут большие потери в селе Пески: как обстоит ситуация на фронте? Почему так важны Пески и Авдеевка?
04:14 — Обстрелы ДНР и разбрасывание "ПМФ-1": какие меры борьбы?
07:36 — Минобороны заявило о прямом участии США в конфликте на Украине: изменит ли официальное заявление ход спецоперации?
09:29 — Сокращается ли численность иностранных наёмников на Украине?
14:24 — Что влечет за собой признание батальона «Азов»* запрещенной террористической организацией?
16:02 — Почему Испания отказалась от идеи передать Украине танки Leopard? Напомним,
24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоАндрей Пинчук
 
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