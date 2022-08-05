https://ukraina.ru/20220805/1037330123.html

Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео

Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео - 05.08.2022 Украина.ру

Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео

Государственный и общественный деятель РФ, бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения специального отряда «Центр» Андрей Пинчук в студии Украина.ру Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T11:34

2022-08-05T11:34

2022-08-05T12:08

видео

андрей пинчук

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Государственный и общественный деятель РФ, бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения специального отряда «Центр» Андрей Пинчук в студии Украина.ру рассказал о стратегической важности авдеевского направления, а также о том для чего Украина идет на сознательное нарушение Оттавской конвенции:00:46 — ВСУ несут большие потери в селе Пески: как обстоит ситуация на фронте? Почему так важны Пески и Авдеевка?04:14 — Обстрелы ДНР и разбрасывание "ПМФ-1": какие меры борьбы?07:36 — Минобороны заявило о прямом участии США в конфликте на Украине: изменит ли официальное заявление ход спецоперации?09:29 — Сокращается ли численность иностранных наёмников на Украине?14:24 — Что влечет за собой признание батальона «Азов»* запрещенной террористической организацией?16:02 — Почему Испания отказалась от идеи передать Украине танки Leopard? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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