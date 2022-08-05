Украинская армия уже закончилась: Суздальцев объяснил, с кем Россия сражается в СВО - 05.08.2022 Украина.ру
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Украинская армия уже закончилась: Суздальцев объяснил, с кем Россия сражается в СВО
Украинская армия уже закончилась: Суздальцев объяснил, с кем Россия сражается в СВО - 05.08.2022 Украина.ру
Украинская армия уже закончилась: Суздальцев объяснил, с кем Россия сражается в СВО
Россия воюет на Украине с 50 странами мира в одиночку, так как опытные украинские солдаты уже закончились, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-08-05T06:45
2022-08-05T06:45
новости
кнр
россия
всу
офицеры
нато
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Украинская армия, считает Суздальцев, почти исчезла: выжили офицеры высокого ранга. Обстрелянных солдат почти не осталось. Поэтому кадровых военных заменяют солдатами и офицерами из стран НАТО.Китай даже на миллиметр не сдвинется в сторону России, убежден Суздальцев. По его словам, экономика КНР слишком сильно зависит от США, и разрыв обернется для Пекина сменой власти.Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220801/1037077731.html
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новости, кнр, россия, всу, офицеры, нато

Украинская армия уже закончилась: Суздальцев объяснил, с кем Россия сражается в СВО

06:45 05.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Россия воюет на Украине с 50 странами мира в одиночку, так как опытные украинские солдаты уже закончились, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Украинская армия, считает Суздальцев, почти исчезла: выжили офицеры высокого ранга. Обстрелянных солдат почти не осталось. Поэтому кадровых военных заменяют солдатами и офицерами из стран НАТО.
И поставки оружия сопровождаются советниками. Мы действительно воюем против 50 стран Запада. Причем воюем в одиночку. Наши последние иллюзии на этот счет исчезли после визита Нэнси Пелоси на Тайвань,
Андрей Суздальцев
политолог
Китай даже на миллиметр не сдвинется в сторону России, убежден Суздальцев. По его словам, экономика КНР слишком сильно зависит от США, и разрыв обернется для Пекина сменой власти.
Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.
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