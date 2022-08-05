https://ukraina.ru/20220805/1037309228.html

Украинская армия уже закончилась: Суздальцев объяснил, с кем Россия сражается в СВО

Украинская армия уже закончилась: Суздальцев объяснил, с кем Россия сражается в СВО - 05.08.2022 Украина.ру

Украинская армия уже закончилась: Суздальцев объяснил, с кем Россия сражается в СВО

Россия воюет на Украине с 50 странами мира в одиночку, так как опытные украинские солдаты уже закончились, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-08-05T06:45

2022-08-05T06:45

2022-08-05T06:45

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Украинская армия, считает Суздальцев, почти исчезла: выжили офицеры высокого ранга. Обстрелянных солдат почти не осталось. Поэтому кадровых военных заменяют солдатами и офицерами из стран НАТО.Китай даже на миллиметр не сдвинется в сторону России, убежден Суздальцев. По его словам, экономика КНР слишком сильно зависит от США, и разрыв обернется для Пекина сменой власти.Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220801/1037077731.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кнр, россия, всу, офицеры, нато