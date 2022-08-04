https://ukraina.ru/20220804/1037306682.html
Как менялись планы России по спецоперации: Подробный анализ от Ищенко. Видео
Как менялись планы России по спецоперации: Подробный анализ от Ищенко. Видео - 04.08.2022 Украина.ру
Как менялись планы России по спецоперации: Подробный анализ от Ищенко. Видео
В прямом эфир политолог, дипломат Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 04.08.2022
2022-08-04T15:02
2022-08-04T15:02
2022-08-04T15:02
видео
ищенко
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В прямом эфир политолог, дипломат Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:02:11 - Ростислав Ищенко комментирует обвинения в ошибочности своих прогнозов; 40:58 - Почему решение косовского вопроса отложили на месяц и на что опирается Россия, не признавая Косово?47:16 - Кто может стоять за убийством олигарха Вадатурского в Николаеве?49:29 - Немецкая промышленность на грани: для чего нужны "игрища с турбиной"? Почему не передать её России и не получать газ по приемлемой цене?50:25 - Почему коммунисты ошиблись в своих прогнозах относительно краха капитализма?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ищенко, видео
Как менялись планы России по спецоперации: Подробный анализ от Ищенко. Видео
В прямом эфир политолог, дипломат Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:
02:11 - Ростислав Ищенко комментирует обвинения в ошибочности своих прогнозов;
40:58 - Почему решение косовского вопроса отложили на месяц и на что опирается Россия, не признавая Косово?
47:16 - Кто может стоять за убийством олигарха Вадатурского в Николаеве?
49:29 - Немецкая промышленность на грани: для чего нужны "игрища с турбиной"? Почему не передать её России и не получать газ по приемлемой цене?
50:25 - Почему коммунисты ошиблись в своих прогнозах относительно краха капитализма?