Как менялись планы России по спецоперации: Подробный анализ от Ищенко. Видео - 04.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037306682.html
Как менялись планы России по спецоперации: Подробный анализ от Ищенко. Видео
Как менялись планы России по спецоперации: Подробный анализ от Ищенко. Видео - 04.08.2022 Украина.ру
Как менялись планы России по спецоперации: Подробный анализ от Ищенко. Видео
В прямом эфир политолог, дипломат Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 04.08.2022
2022-08-04T15:02
2022-08-04T15:02
видео
ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037305264_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3ed52f2999877a5e0cd87301901f5aa5.jpg
В прямом эфир политолог, дипломат Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:02:11 - Ростислав Ищенко комментирует обвинения в ошибочности своих прогнозов; 40:58 - Почему решение косовского вопроса отложили на месяц и на что опирается Россия, не признавая Косово?47:16 - Кто может стоять за убийством олигарха Вадатурского в Николаеве?49:29 - Немецкая промышленность на грани: для чего нужны "игрища с турбиной"? Почему не передать её России и не получать газ по приемлемой цене?50:25 - Почему коммунисты ошиблись в своих прогнозах относительно краха капитализма?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037305264_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7faa2f1ac205cad07a19a193297012bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ищенко, видео

Как менялись планы России по спецоперации: Подробный анализ от Ищенко. Видео

15:02 04.08.2022
 
Читать в
В прямом эфир политолог, дипломат Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:
02:11 - Ростислав Ищенко комментирует обвинения в ошибочности своих прогнозов;
40:58 - Почему решение косовского вопроса отложили на месяц и на что опирается Россия, не признавая Косово?
47:16 - Кто может стоять за убийством олигарха Вадатурского в Николаеве?
49:29 - Немецкая промышленность на грани: для чего нужны "игрища с турбиной"? Почему не передать её России и не получать газ по приемлемой цене?
50:25 - Почему коммунисты ошиблись в своих прогнозах относительно краха капитализма?
 
ВидеоИщенко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России
16:24"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче
16:21Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ
16:12Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ
16:10Рванёт или нет? Мухин о конфликте вокруг Тайваня и будет ли Украина признана террористом
16:04СМИ: София Ротару покинет Украину
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 4 августа
15:56Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним
15:45ВСУ бессистемно расстреливают Донецк. Рассказы очевидцев
15:44Ротару предрекли возвращение в Россию
15:40Отсечь войска на Днепре. Военный эксперт о том, как РФ под Херсоном доводит ВСУ до паники
15:34Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области
15:24Подоляк цинично обвинил Россию в обстрелах Донецка
15:18Правозащитники прозрели: соцсети о докладе Amnesty International
15:10Уже готовы бежать? Военный эксперт о том, как Россия будет зачищать Днепропетровск от ВСУ
15:02Как менялись планы России по спецоперации: Подробный анализ от Ищенко. Видео
15:00Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику НМ ДНР Ольге Качуре
14:54Нас тут не стояло: международные организации и ситуация на Украине
14:48"Китайцы в ярости, но у Пекина есть хитрый план". Алексей Маслов о тайваньском кризисе
14:45Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе
Лента новостейМолния