Больше, чем раньше: в Грузии посчитали российских бизнесменов и туристов
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Больше, чем раньше: в Грузии посчитали российских бизнесменов и туристов
Больше, чем раньше: в Грузии посчитали российских бизнесменов и туристов
Больше, чем раньше: в Грузии посчитали российских бизнесменов и туристов
Глава крупной неправительственной организации Международная прозрачность - Грузия Ека Гигаури объявила, что с марта по июнь в ее стране было зарегистрировано в семь раз больше компаний российского происхождения, чем в прошлом году. Об этом 4 августа написали РИА Новости
2022-08-04T08:59
2022-08-04T08:59
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туристы
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Она добавила, что всего в Грузии зарегистрировано 13,5 тысяч российских компаний, половина из которых появилась за последние пять месяцев."Так же выросло число российских туристов: за последний период прибыло около 240 тысяч человек, что намного превышает показатели прошлых лет",- сказала Гигаури.В Национальном агентстве по туризму подтвердили, что за первые шесть месяцев текущего года в Грузию прибыло 247 149 граждан России. Между тем, в ведомстве не согласились, что этот показатель высокий, пояснив, что число туристов в этом году на 64,3% меньше, чем, например, в 2019 году.
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Больше, чем раньше: в Грузии посчитали российских бизнесменов и туристов

08:59 04.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСтраны мира. Грузия
Страны мира. Грузия - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Глава крупной неправительственной организации Международная прозрачность - Грузия Ека Гигаури объявила, что с марта по июнь в ее стране было зарегистрировано в семь раз больше компаний российского происхождения, чем в прошлом году. Об этом 4 августа написали РИА Новости

"С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года. Около 93% зарегистрированных компаний являются индивидуальными предприятиями, что свидетельствует о том, что часть российских граждан переехали в Грузию для бизнес-деятельности",- заявила Гигаури.

Она добавила, что всего в Грузии зарегистрировано 13,5 тысяч российских компаний, половина из которых появилась за последние пять месяцев.
"Так же выросло число российских туристов: за последний период прибыло около 240 тысяч человек, что намного превышает показатели прошлых лет",- сказала Гигаури.
В Национальном агентстве по туризму подтвердили, что за первые шесть месяцев текущего года в Грузию прибыло 247 149 граждан России. Между тем, в ведомстве не согласились, что этот показатель высокий, пояснив, что число туристов в этом году на 64,3% меньше, чем, например, в 2019 году.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
08:25
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