https://ukraina.ru/20220804/1037276038.html

Больше, чем раньше: в Грузии посчитали российских бизнесменов и туристов

Больше, чем раньше: в Грузии посчитали российских бизнесменов и туристов

Больше, чем раньше: в Грузии посчитали российских бизнесменов и туристов

Глава крупной неправительственной организации Международная прозрачность - Грузия Ека Гигаури объявила, что с марта по июнь в ее стране было зарегистрировано в семь раз больше компаний российского происхождения, чем в прошлом году. Об этом 4 августа написали РИА Новости

2022-08-04T08:59

2022-08-04T08:59

2022-08-04T08:59

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Она добавила, что всего в Грузии зарегистрировано 13,5 тысяч российских компаний, половина из которых появилась за последние пять месяцев."Так же выросло число российских туристов: за последний период прибыло около 240 тысяч человек, что намного превышает показатели прошлых лет",- сказала Гигаури.В Национальном агентстве по туризму подтвердили, что за первые шесть месяцев текущего года в Грузию прибыло 247 149 граждан России. Между тем, в ведомстве не согласились, что этот показатель высокий, пояснив, что число туристов в этом году на 64,3% меньше, чем, например, в 2019 году.

https://ukraina.ru/20220804/1037275101.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, россия, туристы, бизнесмены