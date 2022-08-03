Пхеньян рассматривает возможность визита главы ДНР Пушилина в Северную Корею
Возможность визита главы ДНР Дениса Пушилина в Северную Корею рассматривается Пхеньяном, заявил РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора
По его словам, обмен делегациями пока невозможен из-за длительной изоляции КНДР.
Как только ограничения будут ослаблены, отношения между двумя странами вступят в практическую фазу, в том числе и в плане организации встреч на уровне руководства…В настоящее время эта инициатива находится на рассмотрении наших корейских коллег
13 июля Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.
МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил, что разрывает дипломатические отношения и прекращает политические и экономические контакты с Пхеньяном.
13 февраля, 09:46Пушилин: Если б Россия появилась в Донбассе, то война с Украиной закончилась бы мгновенноПротивостояние России и Запада, вызванное неопределенной ситуацией вокруг ЛДНР и Украины, и в целом усугубляющейся кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном и растущее недоверие между ними серьезным образом отразилось и на текущей ситуации в Донбассе. В воздухе снова запахло большой войной