Пхеньян рассматривает возможность визита главы ДНР Пушилина в Северную Корею

Пушилин: Если б Россия появилась в Донбассе, то война с Украиной закончилась бы мгновенно Противостояние России и Запада, вызванное неопределенной ситуацией вокруг ЛДНР и Украины, и в целом усугубляющейся кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном и растущее недоверие между ними серьезным образом отразилось и на текущей ситуации в Донбассе. В воздухе снова запахло большой войной