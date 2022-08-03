Эксперт: главный выгодоприобретатель тайваньского сюжета – Кремль
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Эксперт: главный выгодоприобретатель тайваньского сюжета – Кремль
Эксперт: главный выгодоприобретатель тайваньского сюжета – Кремль
Эксперт: главный выгодоприобретатель тайваньского сюжета – Кремль
В отличии от Китая Россия не побоялась вступить в ожесточенное геополитическое и военное сражение с США, ведь именно так весь мир воспринимает происходящее сейчас на Украине. События в Тайване, вне зависимости от исхода, только добавят Москве очков, считает обозреватель Сергей Мардан. Его слова 3 августа опубликовал Telegram-канал Украина.ру
2022-08-03T13:36
2022-08-03T13:36
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Вокруг этого лидерства, добавил он, Россия будет выстраивать новые геополитические конфигурации в разных регионах мира – от Центральной Европы, Закавказья до Западной и Центральной Африки.В том случае, если Пекин все же не отступит и начнет открытую политическую и экономическую конфронтацию с США, Москва все равно выиграет, добавил эксперт. Ведь тогда давление на Россию существенно снизится, так как "Хаймарсов на всех не хватит".Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которая была предупреждена председателем КНР об "игре с огнем", заверила, что следует политике "одного Китая", но при этом дистанцировалась от ответственности за действия Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.К слову, это первый визит американского политика такого ранга на Тайвань с 1997 года.КНР считает остров своей провинцией и выступает против прямого общения острова с представительствами других государств. На визит Пелоси в Пекине обещали отреагировать крайне жестко, многие эксперты восприняли это как угрозу уничтожения самолета, на котором прилетит спикер, однако этого не произошло.Теперь многие специалисты по Китаю утверждают, что ответом на сложившуюся ситуацию станет блокирование Пекином Тайваньского пролива. Эксперты считают, что для этого будет расширен контроль КНР над опознавательными зонами ПВО в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также вокруг острова будут размещены силы ВМФ на постоянной основе.Известно, что в настоящее время в акватории вокруг Тайваня начались учения Народно-освободительной армии Китая, которые продолжатся до конца недели.
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новости, тайвань, эксперт, telegram

Эксперт: главный выгодоприобретатель тайваньского сюжета – Кремль

13:36 03.08.2022
 
© Дмитрий Трепольский/PexelsМосква Кремль флаг российский триколор
Москва Кремль флаг российский триколор
© Дмитрий Трепольский/Pexels
Читать в
В отличии от Китая Россия не побоялась вступить в ожесточенное геополитическое и военное сражение с США, ведь именно так весь мир воспринимает происходящее сейчас на Украине. События в Тайване, вне зависимости от исхода, только добавят Москве очков, считает обозреватель Сергей Мардан. Его слова 3 августа опубликовал Telegram-канал Украина.ру

"Единственный, кто выиграл от сегодняшнего авиа-шоу над Тайваньским проливом – Кремль. Если Китай снова отступит, а это более чем вероятно, Россия получает статус безусловного лидера "альтернативного" мира, способного, и что еще важнее – готового применять силу там, где он считает это принципиальным и важным для себя, 30 лет это могли себе позволить только Соединенные Штаты", - считает эксперт.

Вокруг этого лидерства, добавил он, Россия будет выстраивать новые геополитические конфигурации в разных регионах мира – от Центральной Европы, Закавказья до Западной и Центральной Африки.
В том случае, если Пекин все же не отступит и начнет открытую политическую и экономическую конфронтацию с США, Москва все равно выиграет, добавил эксперт. Ведь тогда давление на Россию существенно снизится, так как "Хаймарсов на всех не хватит".
Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которая была предупреждена председателем КНР об "игре с огнем", заверила, что следует политике "одного Китая", но при этом дистанцировалась от ответственности за действия Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.
К слову, это первый визит американского политика такого ранга на Тайвань с 1997 года.
КНР считает остров своей провинцией и выступает против прямого общения острова с представительствами других государств. На визит Пелоси в Пекине обещали отреагировать крайне жестко, многие эксперты восприняли это как угрозу уничтожения самолета, на котором прилетит спикер, однако этого не произошло.
Теперь многие специалисты по Китаю утверждают, что ответом на сложившуюся ситуацию станет блокирование Пекином Тайваньского пролива. Эксперты считают, что для этого будет расширен контроль КНР над опознавательными зонами ПВО в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также вокруг острова будут размещены силы ВМФ на постоянной основе.
Известно, что в настоящее время в акватории вокруг Тайваня начались учения Народно-освободительной армии Китая, которые продолжатся до конца недели.
Зеленский НАТО
10:04
В США связали визит Пелоси на Тайвань с возрастающим недоверием Вашингтона к ЗеленскомуТрехкратный лауреат Пулитцеровской премии, колумнист New York Times Томас Фридман на днях написал новую статью, в которой раскритиковал "совершенно безрассудный" визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси
 
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