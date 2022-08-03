Военкор "Варяг" рассказал о своем ранении на фронте - 03.08.2022 Украина.ру
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Военкор "Варяг" рассказал о своем ранении на фронте
Военкор "Варяг" рассказал о своем ранении на фронте - 03.08.2022 Украина.ру
Военкор "Варяг" рассказал о своем ранении на фронте
Военкор Александр "Варяг" Матюшин дал интервью изданию Украина.ру, в ходе которого журналисты спросили собеседника о его недавнем ранении на поле боя под Донецком
2022-08-03T07:00
2022-08-03T07:00
новости
военкор
александр "варяг" матюшин
ранение
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"Варяг" рассказал, что на прошлой неделе я совершал выход на одну из позиций союзных войск под Донецком, там завязался стрелковый бой с противником."Мы быстро заняли круговую оборону, и мне пришлось отложить камеру и взять в руки автомат. При смене огневой позиции в нескольких десятках метров от меня взорвалась вражеская РГД или РГН, и небольшой осколок попал мне в левую икру. Я, кстати, вытащил его сразу после боя это был небольшой кусочек жестянки размером 1х10мм. А "укропа" мы тогда отогнали, и наша артиллерия накрыла его по нашим координатам при его отступлении", - сказал военкор.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html
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новости, военкор, александр "варяг" матюшин, ранение

Военкор "Варяг" рассказал о своем ранении на фронте

07:00 03.08.2022
 
© newskif.suАлександр Матюшин
Александр Матюшин
© newskif.su
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Военкор Александр "Варяг" Матюшин дал интервью изданию Украина.ру, в ходе которого журналисты спросили собеседника о его недавнем ранении на поле боя под Донецком
"Варяг" рассказал, что на прошлой неделе я совершал выход на одну из позиций союзных войск под Донецком, там завязался стрелковый бой с противником.
"Мы быстро заняли круговую оборону, и мне пришлось отложить камеру и взять в руки автомат. При смене огневой позиции в нескольких десятках метров от меня взорвалась вражеская РГД или РГН, и небольшой осколок попал мне в левую икру. Я, кстати, вытащил его сразу после боя это был небольшой кусочек жестянки размером 1х10мм. А "укропа" мы тогда отогнали, и наша артиллерия накрыла его по нашим координатам при его отступлении", - сказал военкор.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.
Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:
Александр Матюшин интервью
Вчера, 06:29
Александр "Варяг" Матюшин: Конец августа для Донецка и Макеевки будет самым страшным
 
НовостивоенкорАлександр "Варяг" Матюшинранение
 
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