https://ukraina.ru/20220803/1037211478.html

Военкор "Варяг" рассказал о своем ранении на фронте

Военкор "Варяг" рассказал о своем ранении на фронте - 03.08.2022 Украина.ру

Военкор "Варяг" рассказал о своем ранении на фронте

Военкор Александр "Варяг" Матюшин дал интервью изданию Украина.ру, в ходе которого журналисты спросили собеседника о его недавнем ранении на поле боя под Донецком

2022-08-03T07:00

2022-08-03T07:00

2022-08-03T07:00

новости

военкор

александр "варяг" матюшин

ранение

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"Варяг" рассказал, что на прошлой неделе я совершал выход на одну из позиций союзных войск под Донецком, там завязался стрелковый бой с противником."Мы быстро заняли круговую оборону, и мне пришлось отложить камеру и взять в руки автомат. При смене огневой позиции в нескольких десятках метров от меня взорвалась вражеская РГД или РГН, и небольшой осколок попал мне в левую икру. Я, кстати, вытащил его сразу после боя это был небольшой кусочек жестянки размером 1х10мм. А "укропа" мы тогда отогнали, и наша артиллерия накрыла его по нашим координатам при его отступлении", - сказал военкор.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html

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новости, военкор, александр "варяг" матюшин, ранение