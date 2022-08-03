https://ukraina.ru/20220803/1037210516.html
Доты: военкор рассказал об украинских позициях на марьинском и авдеевском направлениях
Военкор рассказал об украинских позициях на марьинском и авдеевском направлениях
Доты: военкор рассказал об украинских позициях на марьинском и авдеевском направлениях
Насколько сильны украинские укрепления в Мариновке, Красногоровке и Авдеевке по сравнению с теми, что были в Мариуполе, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Александр "Варяг" Матюшин
2022-08-03T06:00
2022-08-03T06:00
2022-08-03T06:00
новости
военкор
александр "варяг" матюшин
огневые позиции
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101893/16/1018931649_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_fec70cc4cc1390baaa3047684bc091fb.jpg
Военкор добавил, что количество блиндажей на авдеевском направлении превышает количество блиндажей на мариупольском в разы, а на марьинском направлении практически каждый дом превращен в долговременную огневую точку. Результат такого положения дел - каждый метр этого населенного пункта приходится брать штурмом.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военкор, александр "варяг" матюшин, огневые позиции
Доты: военкор рассказал об украинских позициях на марьинском и авдеевском направлениях
Насколько сильны украинские укрепления в Мариновке, Красногоровке и Авдеевке по сравнению с теми, что были в Мариуполе, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Александр "Варяг" Матюшин
"Характер задействованных сил довольно разный. Если на штурм Мариуполя были брошены все кадровые части армии ДНР, то на донецком направлении используются ополченцы (или резервисты, если больше нравится) при поддержке отдельных кадровых частей ДНР и РФ, основные силы стянуты к Авдеевке, где украинцы реально семь лет создавали укрепрайон, намного лучший, чем даже на мариупольском направлении", - сказал он.
Военкор добавил, что количество блиндажей на авдеевском направлении превышает количество блиндажей на мариупольском в разы, а на марьинском направлении практически каждый дом превращен в долговременную огневую точку. Результат такого положения дел - каждый метр этого населенного пункта приходится брать штурмом.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.
Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь: