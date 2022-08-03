https://ukraina.ru/20220803/1037210516.html

Доты: военкор рассказал об украинских позициях на марьинском и авдеевском направлениях

Военкор рассказал об украинских позициях на марьинском и авдеевском направлениях

Доты: военкор рассказал об украинских позициях на марьинском и авдеевском направлениях

Насколько сильны украинские укрепления в Мариновке, Красногоровке и Авдеевке по сравнению с теми, что были в Мариуполе, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Александр "Варяг" Матюшин

2022-08-03T06:00

2022-08-03T06:00

2022-08-03T06:00

новости

военкор

александр "варяг" матюшин

огневые позиции

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Военкор добавил, что количество блиндажей на авдеевском направлении превышает количество блиндажей на мариупольском в разы, а на марьинском направлении практически каждый дом превращен в долговременную огневую точку. Результат такого положения дел - каждый метр этого населенного пункта приходится брать штурмом.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, военкор, александр "варяг" матюшин, огневые позиции