https://ukraina.ru/20220802/1037214022.html

Ударил молотком – рубль. Военный эксперт о том, как США стреляют по России из HIMARS`ов

Ударил молотком – рубль. Военный эксперт о том, как США стреляют по России из HIMARS`ов - 02.08.2022 Украина.ру

Ударил молотком – рубль. Военный эксперт о том, как США стреляют по России из HIMARS`ов

США пытаются сделать так, чтобы удары из своей реактивной артиллерии на Украине наносили урон России, но чтобы это не привело к серьезным политическим последствиям. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-02T15:23

2022-08-02T15:23

2022-08-02T15:23

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Ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий фактически признал, что американцы утверждают удары HIMARS`ами по каждой отдельной цели. По словам Скибицкого, перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они "недовольны намеченной целью".Эксперт уточнил, что удар HIMARS`ами непосредственно по российской территории может вызвать интересные вещи вроде мобилизации, что серьезно скажется на ходе украинской кампании.По его мнению, если в России случится мобилизация, через какое-то время это может вызвать коллапс украинских вооруженных сил, если на фронте окажется гораздо более крупная российская группировка. А допустить полного военного поражения Украины США бы не хотели.США хотели бы ослабления России и у них это получается, потому что мы на Украине увязаем. Так что прекращать веселье им бы не хотелось, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, himars, россия, сша