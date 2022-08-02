Не ратным делом единым: Сергей Шойгу заявил об участии военных в налаживании мирной жизни - 02.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220802/1037100693.html
Не ратным делом единым: Сергей Шойгу заявил об участии военных в налаживании мирной жизни
Не ратным делом единым: Сергей Шойгу заявил об участии военных в налаживании мирной жизни - 02.08.2022 Украина.ру
Не ратным делом единым: Сергей Шойгу заявил об участии военных в налаживании мирной жизни
Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал об участии российских войск в налаживании мирной жизни на территориях Донбасса и Украины, сообщили 2 августа РИА Новости.
2022-08-02T13:08
2022-08-02T13:30
спецоперация
сергей шойгу
новости
вс рф
сво
восстановление донбасса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036534080_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_4ae68717ea17ed41797583bf955bb5eb.jpg
Министр также добавил, что силами российских военных была частично решена проблема с водоснабжением Донбасса. Так, в короткие сроки ими был возведен водовод общей протяженностью около 90 километров.Шойгу отметил, что в настоящий момент идет строительство еще двух водоводов для жителей ДНР и ЛНР, а также ряда объектов жизненно важной инфраструктуры. Накануне вoеннoслужащие железнoдoрoжных вoйск Центральнoгo вoеннoгo oкруга восстановили в Луганскoй Нарoднoй Республике свыше 150 км дорог.
https://ukraina.ru/20220729/1037018196.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036534080_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_5f80763727734496d05dea214a8330a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сергей шойгу, новости, вс рф, сво, восстановление донбасса

Не ратным делом единым: Сергей Шойгу заявил об участии военных в налаживании мирной жизни

13:08 02.08.2022 (обновлено: 13:30 02.08.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток"
Министр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку Восток
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал об участии российских войск в налаживании мирной жизни на территориях Донбасса и Украины, сообщили 2 августа РИА Новости.
Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысяч тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Сергей Шойгу
Министр обороны России
Министр также добавил, что силами российских военных была частично решена проблема с водоснабжением Донбасса. Так, в короткие сроки ими был возведен водовод общей протяженностью около 90 километров.
Шойгу отметил, что в настоящий момент идет строительство еще двух водоводов для жителей ДНР и ЛНР, а также ряда объектов жизненно важной инфраструктуры.

Среди них 12 жилых домов более чем на тысячу квартир, два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, а также административно-спасательный центр МЧС.

Сергей Шойгу
Министр обороны России
Накануне вoеннoслужащие железнoдoрoжных вoйск Центральнoгo вoеннoгo oкруга восстановили в Луганскoй Нарoднoй Республике свыше 150 км дорог.
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 15:07
Россия восстановит Мариуполь за 3 года - вице-премьер РФРазработан план полного восстановления Мариуполя за три года. Об этом 29 июля доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости
 
СпецоперацияСергей ШойгуНовостиВС РФСВОвосстановление Донбасса
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:00Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на Украине
14:46Степан Селеверстов: Под Донецком ВСУ сосредоточили 15-20 тысяч военнослужащих
14:45Самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня
14:32Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством
14:22"Россия делает все возможное": Захарова рассказала о защите Запорожской АЭС
14:18Хроника событий на Украине на 13:00 2 августа
14:13В России пройдет Международный антифашистский конгресс – Шойгу
14:11Спецоперация не помеха: выборы в России пройдут по графику
13:57Телом на финансовую амбразуру. Спасут ли проститутки бюджет Украины
13:53Скандально известный полк "Азов"* признан террористической организацией
13:46Евгений Норин: России после Донбасса придется уничтожить бесконечную армию Украины
13:25Пленный "азовец" рассказал, что в его подразделении практиковалось людоедство
13:16Михаил Хазин: Невозможно начинать войну, если у вас в тылу пожар
13:15Украинским чиновникам снова можно брать "подарки": Верховная Рада дает добро
13:11Освобождены 6 населенных пунктов ДНР – Шойгу
13:08Не ратным делом единым: Сергей Шойгу заявил об участии военных в налаживании мирной жизни
12:58Недетские игры: визит Пелоси на Тайвань. Быть или не быть и что дальше? - Бовт. Видео
12:56Спикер Государственной Думы посетил раненых военных в госпитале на своей малой Родине
12:31Под огнем школы и магазины: в Донецке сообщают об обстрелах ВСУ
12:27Росгвардия уничтожила свыше десяти операторов украинских БПЛА
Лента новостейМолния