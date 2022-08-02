Не ратным делом единым: Сергей Шойгу заявил об участии военных в налаживании мирной жизни
13:08 02.08.2022 (обновлено: 13:30 02.08.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал об участии российских войск в налаживании мирной жизни на территориях Донбасса и Украины, сообщили 2 августа РИА Новости.
Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысяч тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Министр также добавил, что силами российских военных была частично решена проблема с водоснабжением Донбасса. Так, в короткие сроки ими был возведен водовод общей протяженностью около 90 километров.
Шойгу отметил, что в настоящий момент идет строительство еще двух водоводов для жителей ДНР и ЛНР, а также ряда объектов жизненно важной инфраструктуры.
Среди них 12 жилых домов более чем на тысячу квартир, два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, а также административно-спасательный центр МЧС.
Накануне вoеннoслужащие железнoдoрoжных вoйск Центральнoгo вoеннoгo oкруга восстановили в Луганскoй Нарoднoй Республике свыше 150 км дорог.