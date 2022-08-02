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Не ратным делом единым: Сергей Шойгу заявил об участии военных в налаживании мирной жизни

Не ратным делом единым: Сергей Шойгу заявил об участии военных в налаживании мирной жизни - 02.08.2022 Украина.ру

Не ратным делом единым: Сергей Шойгу заявил об участии военных в налаживании мирной жизни

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал об участии российских войск в налаживании мирной жизни на территориях Донбасса и Украины, сообщили 2 августа РИА Новости.

2022-08-02T13:08

2022-08-02T13:08

2022-08-02T13:30

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сергей шойгу

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Министр также добавил, что силами российских военных была частично решена проблема с водоснабжением Донбасса. Так, в короткие сроки ими был возведен водовод общей протяженностью около 90 километров.Шойгу отметил, что в настоящий момент идет строительство еще двух водоводов для жителей ДНР и ЛНР, а также ряда объектов жизненно важной инфраструктуры. Накануне вoеннoслужащие железнoдoрoжных вoйск Центральнoгo вoеннoгo oкруга восстановили в Луганскoй Нарoднoй Республике свыше 150 км дорог.

https://ukraina.ru/20220729/1037018196.html

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2022

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сергей шойгу, новости, вс рф, сво, восстановление донбасса