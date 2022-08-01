Главное на 1 августа: в России и мире
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© rawpixel.com
ДНР переходит на российский телефонный код, Узбекистан завершает обсуждение поправок в конституцию, а США продолжает штормить от новых забастовок рабочих. Об этом подробнее читайте в подборке Украина.ру
Россия
- Добровольная отставка заместителя председателя Банка России Юрия Исаева
Отставка, по данным СМИ, вызвана состоянием здоровья Исаева. Его обязанности поделят другие зампреды ЦБ.
– Аукционы Национальной товарной биржи в рамках закупок зерна в государственный интервенционный фонд
В этот день планируется закупить 16,2 тысяч тонн пшеницы 3 класса урожаев 2021 и 2022 годов.
– Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любови Соболь по поводу замены исправительных работ на реальное лишение свободы по делу о незаконном проникновении в жилище
– Снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа 2022 года понизится на $2,2 - до $53 с $55,2 за тонну в июле, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля составила $84,421 за баррель, или $616,3 за тонну.
Ближнее зарубежье
- В Узбекистане завершается всенародное обсуждение проекта закона о поправках в конституцию
Президент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня предложил провести референдум по изменениям в конституцию. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.
- ДНР (частично признанная республика) переходит на российский телефонный код +7(856)
При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567.
Ранее стало известно о переходе Луганской народной республики на телефонный код 857 российской системы нумерации. В мае замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким заявил, что мобильные абоненты из ДНР и ЛНР получат российские номера с префиксом "+7".
– Верховный суд ДНР приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении командира украинской неонацистской группировки "Медведи SS" Александра Кравцова.
Членам неонацистской группировки вменяется создание в вооруженного формирования, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам ДНР. Это предусматривает наказание в виде смертной казни.
Все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали подробные показания.
- В Одесской области Украины вводится запрет на преподавание русского языка и литературы в школах
"Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств", — пишет издание "Страна".
Русский язык не будет входить в школьную программу даже в качестве факультативного. Изменения вступят в силу со следующего учебного года.
- В Молдавии в апелляционной палате рассмотрят вопрос об отмене меры пресечения арестованной на 30 суток зампредседателя оппозиционной партии "Шор" Марине Таубер
- В Монголии стартуют совместные российско-монгольские военные учения "Селенга"
Ранее в ряде монгольских СМИ появилась информация о том, что Россия якобы собирается оставить свою военную технику на постоянное дислоцирование в Монголии. Причиной этому послужило распространённое в социальных сетях видео, на котором российские военные отгружают технику с платформ.
Однако Генштаб Вооруженных сил Монголии опроверг эту информацию, заявив, что вся военная техника РФ, используемая в тактико-полевых учениях, будет отправлена обратно сразу после окончания "Селенги-2022".
- В Латвии приостанавливается действие соглашения об упрощении поездок между жителями приграничных регионов Латвии и РФ
Соглашение между странами было заключено в 2010 году с целью упрощения взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвии и России, говорится в сообщении агентства со ссылкой на МИД республики.
В ответ на специальную военную операцию РФ на территории Украины Латвия приостановила выдачу виз, в том числе приграничных, гражданам России во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом.
Мир
- В Японии вступает в силу запрет на импорт золота из РФ
Запрет импорта российского золота был включен в новый пакет санкций против Москвы, введенный Токио 5 июля. Среди прочих мер – запрет экспорта 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц.
- В США стартуют международные противоракетные учения Pacific Dragon по поиску и отслеживанию ракет с участием военных Южной Кореи, США, Японии
Южная Корея, США и Япония планируют провести совместные учения, чтобы укрепить свою готовность противостоять "развивающимся ракетным угрозам" Северной Кореи, сообщают СМИ.
Проводимые раз в два года учения Pacific Dragon запланированы на период с 1 по 14 августа.
- В Индонезии начинаются совместные военные учения Индонезии и США Super Garuda Shield
Более 4 тысяч военных из 12 государств примут участие в совместных учениях Индонезии и США. Они пройдут с 1 по 14 августа на островах Суматра и Борнео (Калимантан).
Маневры Super Garuda Shield проводятся с 2009 года. В этом году индонезийская сторона отправит на них 2 тысячи человек, а США - 1,1 тысячи. Ранее в учениях принимали участие лишь представители сухопутных войск, теперь к ним присоединятся военнослужащие ВВС, ВМС и спецподразделений.
- В США состоится обзорная конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (1-26 августа)
Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за этими странами статус ядерных держав. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения.
- В Австрии вступает в должность генерального секретаря ОПЕК Хайтам Аль-Гайс
Прежний генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо умер 5 июля 2022 года.
Он руководил ОПЕК с августа 2016 года. Эту должность он занимал два срока, его полномочия должны были истечь в конце июля.
- В США, как ожидается, начнется забастовка на трех заводах Boeing, выпускающих военные самолеты
Около 2,5 тысяч рабочих, входящих в профсоюз International Association of Machinists and Aerospace Workers District 837, проголосовали против условий нового рабочего контракта с Boeing.
"Мы не можем принять контракт, условия которого не честные и не равноправные, поскольку эта компания продолжает зарабатывать миллиарды долларов каждый год за счет наших трудолюбивых членов профсоюза", - говорится в заявлении организации.
13 октября 2021, 08:16Забастовка или саботаж? «Укрзализныца» бастует по правиламУкраинские железнодорожники заявляют, что вынуждены начать долговременную акцию протеста в виде «итальянской забастовки»: власть не выполнила их требований, поэтому они грозят, что будут работать по правилам. А это в украинских условиях означает остановку желдортранспорта страны