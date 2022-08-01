https://ukraina.ru/20220801/1037032961.html

Главное на 1 августа: в России и мире

Главное на 1 августа: в России и мире

Главное на 1 августа: в России и мире

ДНР переходит на российский телефонный код, Узбекистан завершает обсуждение поправок в конституцию, а США продолжает штормить от новых забастовок рабочих. Об этом подробнее читайте в подборке Украина.ру

2022-08-01T07:27

2022-08-01T07:27

2022-08-01T07:27

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Россия- Добровольная отставка заместителя председателя Банка России Юрия ИсаеваОтставка, по данным СМИ, вызвана состоянием здоровья Исаева. Его обязанности поделят другие зампреды ЦБ.– Аукционы Национальной товарной биржи в рамках закупок зерна в государственный интервенционный фондВ этот день планируется закупить 16,2 тысяч тонн пшеницы 3 класса урожаев 2021 и 2022 годов.– Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любови Соболь по поводу замены исправительных работ на реальное лишение свободы по делу о незаконном проникновении в жилище– Снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродуктыЭкспортная пошлина на нефть в России с 1 августа 2022 года понизится на $2,2 - до $53 с $55,2 за тонну в июле, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля составила $84,421 за баррель, или $616,3 за тонну.Ближнее зарубежье- В Узбекистане завершается всенародное обсуждение проекта закона о поправках в конституциюПрезидент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня предложил провести референдум по изменениям в конституцию. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.- ДНР (частично признанная республика) переходит на российский телефонный код +7(856)При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567.Ранее стало известно о переходе Луганской народной республики на телефонный код 857 российской системы нумерации. В мае замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким заявил, что мобильные абоненты из ДНР и ЛНР получат российские номера с префиксом "+7".– Верховный суд ДНР приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении командира украинской неонацистской группировки "Медведи SS" Александра Кравцова.Членам неонацистской группировки вменяется создание в вооруженного формирования, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам ДНР. Это предусматривает наказание в виде смертной казни. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали подробные показания.- В Одесской области Украины вводится запрет на преподавание русского языка и литературы в школахРусский язык не будет входить в школьную программу даже в качестве факультативного. Изменения вступят в силу со следующего учебного года.- В Молдавии в апелляционной палате рассмотрят вопрос об отмене меры пресечения арестованной на 30 суток зампредседателя оппозиционной партии "Шор" Марине Таубер- В Монголии стартуют совместные российско-монгольские военные учения "Селенга"Ранее в ряде монгольских СМИ появилась информация о том, что Россия якобы собирается оставить свою военную технику на постоянное дислоцирование в Монголии. Причиной этому послужило распространённое в социальных сетях видео, на котором российские военные отгружают технику с платформ.Однако Генштаб Вооруженных сил Монголии опроверг эту информацию, заявив, что вся военная техника РФ, используемая в тактико-полевых учениях, будет отправлена обратно сразу после окончания "Селенги-2022".- В Латвии приостанавливается действие соглашения об упрощении поездок между жителями приграничных регионов Латвии и РФСоглашение между странами было заключено в 2010 году с целью упрощения взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвии и России, говорится в сообщении агентства со ссылкой на МИД республики.В ответ на специальную военную операцию РФ на территории Украины Латвия приостановила выдачу виз, в том числе приграничных, гражданам России во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом.Мир- В Японии вступает в силу запрет на импорт золота из РФЗапрет импорта российского золота был включен в новый пакет санкций против Москвы, введенный Токио 5 июля. Среди прочих мер – запрет экспорта 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц.- В США стартуют международные противоракетные учения Pacific Dragon по поиску и отслеживанию ракет с участием военных Южной Кореи, США, ЯпонииЮжная Корея, США и Япония планируют провести совместные учения, чтобы укрепить свою готовность противостоять "развивающимся ракетным угрозам" Северной Кореи, сообщают СМИ.Проводимые раз в два года учения Pacific Dragon запланированы на период с 1 по 14 августа.- В Индонезии начинаются совместные военные учения Индонезии и США Super Garuda ShieldБолее 4 тысяч военных из 12 государств примут участие в совместных учениях Индонезии и США. Они пройдут с 1 по 14 августа на островах Суматра и Борнео (Калимантан).Маневры Super Garuda Shield проводятся с 2009 года. В этом году индонезийская сторона отправит на них 2 тысячи человек, а США - 1,1 тысячи. Ранее в учениях принимали участие лишь представители сухопутных войск, теперь к ним присоединятся военнослужащие ВВС, ВМС и спецподразделений.- В США состоится обзорная конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (1-26 августа)Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за этими странами статус ядерных держав. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения.- В Австрии вступает в должность генерального секретаря ОПЕК Хайтам Аль-ГайсПрежний генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо умер 5 июля 2022 года.Он руководил ОПЕК с августа 2016 года. Эту должность он занимал два срока, его полномочия должны были истечь в конце июля.- В США, как ожидается, начнется забастовка на трех заводах Boeing, выпускающих военные самолетыОколо 2,5 тысяч рабочих, входящих в профсоюз International Association of Machinists and Aerospace Workers District 837, проголосовали против условий нового рабочего контракта с Boeing.

https://ukraina.ru/20211013/1032449556.html

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эксклюзив, анонс, россия, мир, политики, экономика