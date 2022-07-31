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Пелоси не сказала, поедет ли на Тайвань вопреки предупреждениям Пекина
Пелоси не сказала, поедет ли на Тайвань вопреки предупреждениям Пекина - 31.07.2022 Украина.ру
Пелоси не сказала, поедет ли на Тайвань вопреки предупреждениям Пекина
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что во время азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 июля на сайте американского политика
2022-07-31T11:19
2022-07-31T11:19
2022-07-31T11:30
новости
китай
нэнси пелоси
тайвань
си цзиньпин
джо байден
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Однако там отсутствует информация по поводу её предполагаемого визита на Тайвань.Ранее в американских СМИ неоднократно сообщалось, что она посетит остров. По сведениям различных изданий, китайские дипломаты с апреля вели активную работу, чтобы донести до конгрессменов нежелательность подобной поездки.28 июля в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин сравнил поездку Пелоси на Тайваеь с “игрой с огнём” и подчеркнул “намерение правительства и народа КНР защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны”.КНР считает не контролируемый им со времён завершившейся в 1950 году гражданской войны в Китае остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории. США формально признаёт суверенитет Пекина над островом, однако оказывает правительству Тайваня поддержку, в том числе и в военной сфере.
https://ukraina.ru/20220420/1033806891.html
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Украина.ру
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новости, китай, нэнси пелоси, тайвань, си цзиньпин, джо байден
Пелоси не сказала, поедет ли на Тайвань вопреки предупреждениям Пекина
11:19 31.07.2022 (обновлено: 11:30 31.07.2022)
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что во время азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 июля на сайте американского политика
“В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление", — говорится в заявлении Пелоси.
Однако там
отсутствует информация по поводу её предполагаемого визита на Тайвань.
Ранее в американских СМИ неоднократно сообщалось, что она посетит остров. По сведениям различных изданий, китайские дипломаты с апреля вели активную работу, чтобы донести до конгрессменов нежелательность подобной поездки.
28 июля в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин сравнил поездку Пелоси на Тайваеь с “игрой с огнём” и подчеркнул “намерение правительства и народа КНР защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны”.
КНР считает не контролируемый им со времён завершившейся в 1950 году гражданской войны в Китае остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории. США формально признаёт суверенитет Пекина над островом, однако оказывает правительству Тайваня поддержку, в том числе и в военной сфере.