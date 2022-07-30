"Были в шоке": представитель ВГА Бердянского района рассказал о доступе к информации
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПресс-конференция на тему: "Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах"
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук на примере с единоразовыми выплатами рассказал в интервью изданию Украина.ру о скорости распространения информация среди населения
В районе, по его словам, практически полностью нормализовалось интернет-соединение, хорошо работает мобильная связь. Сайты загружаются с любых устройств и можно получить необходимую информацию.
Лящук привел в пример процесс единоразовых выплат населению по десять тысяч рублей. Вначале активно пошло, вспоминает он, потом для получения помощи понадобилась регистрация в Пенсионном фонде. Люди стали меньше обращаться за получением выплат.
В день получали по 500—700 человек… Сегодня руководитель Пенсионного фонда звонит, говорит, мы в шоке, у нас после вашего объявления, а мы его дублируем на всех телеграм-каналах и на радио в объявлениях — 2700 за день пришло. То есть работает, у нас доступ есть. Но проблемы сохраняются.
Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
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