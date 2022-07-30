https://ukraina.ru/20220730/1036977483.html

"Были в шоке": представитель ВГА Бердянского района рассказал о доступе к информации

"Были в шоке": представитель ВГА Бердянского района рассказал о доступе к информации - 30.07.2022 Украина.ру

"Были в шоке": представитель ВГА Бердянского района рассказал о доступе к информации

Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук на примере с единоразовыми выплатами рассказал в интервью изданию Украина.ру о скорости распространения информация среди населения

2022-07-30T05:00

2022-07-30T05:00

2022-07-30T05:00

новости

украина

бердянск

выплаты

информация

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В районе, по его словам, практически полностью нормализовалось интернет-соединение, хорошо работает мобильная связь. Сайты загружаются с любых устройств и можно получить необходимую информацию.Лящук привел в пример процесс единоразовых выплат населению по десять тысяч рублей. Вначале активно пошло, вспоминает он, потом для получения помощи понадобилась регистрация в Пенсионном фонде. Люди стали меньше обращаться за получением выплат.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220419/1033801599.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, бердянск, выплаты, информация