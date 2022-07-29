https://ukraina.ru/20220729/1037017866.html
Эксперт объяснил, как Зеленский немножко перехитрил Польшу и поляков
Эксперт объяснил, как Зеленский немножко перехитрил Польшу и поляков - 29.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Зеленский немножко перехитрил Польшу и поляков
Вряд ли принятый Верховной Радой закон о правах поляков на Украине как-то продвигает или отсрочивает стратегические планы Варшавы на этом направлении. Это просто подтверждение того, о чем ранее говорил Зеленский. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T14:48
2022-07-29T14:48
2022-07-29T14:48
новости
владимир зеленский
польша
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Ранее Верховная Рада приняла закон, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами. После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина. В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.Эксперт напомнил, что когда Зеленский представлял законопроект, он сообщал, что этот законопроект "наш зеркальный ответ на те меры, которые приняла Польша в отношении украинских граждан".Так что принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/73/1034007363_77:0:1856:1334_1920x0_80_0_0_ba5bc30c666f12e56c57c84eb73bc0c0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, польша
Эксперт объяснил, как Зеленский немножко перехитрил Польшу и поляков
Вряд ли принятый Верховной Радой закон о правах поляков на Украине как-то продвигает или отсрочивает стратегические планы Варшавы на этом направлении. Это просто подтверждение того, о чем ранее говорил Зеленский. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
Ранее Верховная Рада приняла закон, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами. После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина. В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.
Эксперт напомнил, что когда Зеленский представлял законопроект, он сообщал, что этот законопроект "наш зеркальный ответ на те меры, которые приняла Польша в отношении украинских граждан".
"Но я замечу, что Польша пошла гораздо дальше. Сами польские эксперты говорят, что Варшава предприняла меры, которые значительно облегчают возможность получения украинцами польского гражданства. Польша сократила срок, который нужен для предоставления вида на жительство, а потом уже и получения польского гражданства. В законе, который приняла Верховная Рада, ничего такого нет. Да и вообще мне трудно представить, чтобы поляки захотели стать гражданами Украины. Польша пока скорее хочет интегрировать украинцев в польское пространство", - указал Стремидловский.
Так что принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.