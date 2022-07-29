https://ukraina.ru/20220729/1037017866.html

Эксперт объяснил, как Зеленский немножко перехитрил Польшу и поляков

Эксперт объяснил, как Зеленский немножко перехитрил Польшу и поляков - 29.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Зеленский немножко перехитрил Польшу и поляков

Вряд ли принятый Верховной Радой закон о правах поляков на Украине как-то продвигает или отсрочивает стратегические планы Варшавы на этом направлении. Это просто подтверждение того, о чем ранее говорил Зеленский. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру

2022-07-29T14:48

2022-07-29T14:48

2022-07-29T14:48

новости

владимир зеленский

польша

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Ранее Верховная Рада приняла закон, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами. После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина. В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.Эксперт напомнил, что когда Зеленский представлял законопроект, он сообщал, что этот законопроект "наш зеркальный ответ на те меры, которые приняла Польша в отношении украинских граждан".Так что принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, польша