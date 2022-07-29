Военный эксперт рассказал, как Россия на будущее уничтожает ВСУ, обороняющие Харьков - 29.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия на будущее уничтожает ВСУ, обороняющие Харьков
Военный эксперт рассказал, как Россия на будущее уничтожает ВСУ, обороняющие Харьков - 29.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия на будущее уничтожает ВСУ, обороняющие Харьков
У ВСУ нет сил, чтобы надежно оборонять Харьков. Это видно по тем же сообщениям Минобороны РФ, которое предоставляет фото и видеокадры уничтожения противника. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T13:46
2022-07-29T13:46
новости
россия
харьков
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Особенно сильно их утюжит наша артиллерия в районе Чугуева, где находится военный аэродром и большое количество воинских частей, констатировал эксперт.Понятно, что ВСУ там еще остаются, но нет сомнений, что когда Харьков будет освобождаться, ВСУ и нацбаты зубами цепляться за него не будут. Скорее всего, самые "упоротые" будут уходить в сторону Днепра, заключил собеседник издания.
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новости, россия, харьков

Военный эксперт рассказал, как Россия на будущее уничтожает ВСУ, обороняющие Харьков

13:46 29.07.2022
 
© скриншот видео "ГТРК Белгород"Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
© скриншот видео "ГТРК Белгород"
Читать в
У ВСУ нет сил, чтобы надежно оборонять Харьков. Это видно по тем же сообщениям Минобороны РФ, которое предоставляет фото и видеокадры уничтожения противника. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Особенно сильно их утюжит наша артиллерия в районе Чугуева, где находится военный аэродром и большое количество воинских частей, констатировал эксперт.
"Наши воинские части сейчас активно поддавливают их в сторону Харькова, чтобы снизить число обстрелов Белгородской и Курской областей. О контрнаступлении ВСУ речи вообще никакой нет. Им бы удержать хотя бы окраины Харькова", - подчеркнул Алехин.
Понятно, что ВСУ там еще остаются, но нет сомнений, что когда Харьков будет освобождаться, ВСУ и нацбаты зубами цепляться за него не будут. Скорее всего, самые "упоротые" будут уходить в сторону Днепра, заключил собеседник издания.
 
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