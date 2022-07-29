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Военный эксперт рассказал, как Россия на будущее уничтожает ВСУ, обороняющие Харьков

Военный эксперт рассказал, как Россия на будущее уничтожает ВСУ, обороняющие Харьков - 29.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия на будущее уничтожает ВСУ, обороняющие Харьков

У ВСУ нет сил, чтобы надежно оборонять Харьков. Это видно по тем же сообщениям Минобороны РФ, которое предоставляет фото и видеокадры уничтожения противника. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-29T13:46

2022-07-29T13:46

2022-07-29T13:46

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Особенно сильно их утюжит наша артиллерия в районе Чугуева, где находится военный аэродром и большое количество воинских частей, констатировал эксперт.Понятно, что ВСУ там еще остаются, но нет сомнений, что когда Харьков будет освобождаться, ВСУ и нацбаты зубами цепляться за него не будут. Скорее всего, самые "упоротые" будут уходить в сторону Днепра, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков