Около 500 жителей Харьковского района выехали в Россию - 29.07.2022 Украина.ру
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Около 500 жителей Харьковского района выехали в Россию
Около 500 жителей Харьковского района выехали в Россию - 29.07.2022 Украина.ру
Около 500 жителей Харьковского района выехали в Россию
Около 500 человек эвакуировали из Харьковского района в Россию из-за обстрелов с украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Харьковской области, передает 29 июля РИА Новости
2022-07-29T07:33
2022-07-29T07:33
эвакуация
херсонская область
россия
украина
новости
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"Эвакуация жителей Харьковского района продолжается. Выехали уже порядка 500 человек. Всего в районе осталось примерно 3,5 тысячи человек. К сожалению, Украина не оставляет людям иного выбора, обстреливая и разрушая их дома, им приходятся уезжать", - сказали в администрации региона.Ранее сообщалось, что 20 июля украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани - административном центре Харьковского района Харьковской области. После обстрела было принято решение об эвакуации местных жителей в соседнюю Белгородскую область, за первые три дня было эвакуировано 200 человек.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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эвакуация, херсонская область, россия, украина, новости

Около 500 жителей Харьковского района выехали в Россию

07:33 29.07.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости
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Около 500 человек эвакуировали из Харьковского района в Россию из-за обстрелов с украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Харьковской области, передает 29 июля РИА Новости
"Эвакуация жителей Харьковского района продолжается. Выехали уже порядка 500 человек. Всего в районе осталось примерно 3,5 тысячи человек. К сожалению, Украина не оставляет людям иного выбора, обстреливая и разрушая их дома, им приходятся уезжать", - сказали в администрации региона.
Ранее сообщалось, что 20 июля украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани - административном центре Харьковского района Харьковской области.
После обстрела было принято решение об эвакуации местных жителей в соседнюю Белгородскую область, за первые три дня было эвакуировано 200 человек.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.
В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
27 июня, 18:59
Сальдо о контрнаступлении, эвакуации и перспективах Херсонской областиГлава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в интервью Украина.ру рассказал о гибели Дмитрия Савлученко
 
эвакуацияХерсонская областьРоссияУкраинаНовости
 
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