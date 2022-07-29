https://ukraina.ru/20220729/1036990682.html

Около 500 жителей Харьковского района выехали в Россию

Около 500 жителей Харьковского района выехали в Россию - 29.07.2022 Украина.ру

Около 500 жителей Харьковского района выехали в Россию

Около 500 человек эвакуировали из Харьковского района в Россию из-за обстрелов с украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Харьковской области, передает 29 июля РИА Новости

2022-07-29T07:33

2022-07-29T07:33

2022-07-29T07:33

эвакуация

херсонская область

россия

украина

новости

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"Эвакуация жителей Харьковского района продолжается. Выехали уже порядка 500 человек. Всего в районе осталось примерно 3,5 тысячи человек. К сожалению, Украина не оставляет людям иного выбора, обстреливая и разрушая их дома, им приходятся уезжать", - сказали в администрации региона.Ранее сообщалось, что 20 июля украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани - административном центре Харьковского района Харьковской области. После обстрела было принято решение об эвакуации местных жителей в соседнюю Белгородскую область, за первые три дня было эвакуировано 200 человек.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ukraina.ru/20220627/1034242528.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эвакуация, херсонская область, россия, украина, новости