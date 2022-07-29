https://ukraina.ru/20220729/1036958221.html
"Не только экономически, но и ментально": Лящук рассказал о связи Бердянского района с РФ
Эксперт рассказал, что связывает Бердянский район с РФ
"Не только экономически, но и ментально": Лящук рассказал о связи Бердянского района с РФ
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру объяснил, какую роль в становлении Бердянска сыграл граф Воронцов
2022-07-29T05:00
2022-07-29T05:00
2022-07-29T05:00
новости
украина
бердянск
администрация
связь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036329892_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f039d31754b709c69b91ff4d80d9bed.jpg
По его словам, Бердянск и прилегающие к нему территории связаны с Россией не 70 лет, а тысячелетия. Речь, отмечает представитель местной пресс-службы, не только об экономической связи, но и о ментальной. Тем более, добавляет он, Украина тоже не вся "Украина", Новороссийский край даже Малороссией не был. На памятнике графу Воронцову, который был установлен при Украине, у которой "было относительно нормально с головой", написано: "Отцу-основателю Бердянска". Лящук напомнил, что согласно исторической справке, граф Воронцов лично закладывал городской парк в Бердянске, но сейчас его уже нет.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220723/1036777498.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036329892_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_08dcbbb4f13f98673b637f3f9733bcb7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, бердянск, администрация, связь
"Не только экономически, но и ментально": Лящук рассказал о связи Бердянского района с РФ
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру объяснил, какую роль в становлении Бердянска сыграл граф Воронцов
По его словам, Бердянск и прилегающие к нему территории связаны с Россией не 70 лет, а тысячелетия. Речь, отмечает представитель местной пресс-службы, не только об экономической связи, но и о ментальной.
Тем более, добавляет он, Украина тоже не вся "Украина", Новороссийский край даже Малороссией не был. На памятнике графу Воронцову, который был установлен при Украине, у которой "было относительно нормально с головой", написано: "Отцу-основателю Бердянска".
У основной части населения, по крайней мере, у тех, кто знаком с историей — было понимание, что граф Воронцов был генерал-губернатором Новороссийского края, приложил немало усилий, — понятно, приказ об основании Бердянска подписывал император, — но он приложил немало усилий для того, чтобы город развивался.
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
Лящук напомнил, что согласно исторической справке, граф Воронцов лично закладывал городской парк в Бердянске, но сейчас его уже нет.
Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте
на сайте Украина.ру.