https://ukraina.ru/20220729/1036958221.html

"Не только экономически, но и ментально": Лящук рассказал о связи Бердянского района с РФ

Эксперт рассказал, что связывает Бердянский район с РФ

"Не только экономически, но и ментально": Лящук рассказал о связи Бердянского района с РФ

Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру объяснил, какую роль в становлении Бердянска сыграл граф Воронцов

2022-07-29T05:00

2022-07-29T05:00

2022-07-29T05:00

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украина

бердянск

администрация

связь

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По его словам, Бердянск и прилегающие к нему территории связаны с Россией не 70 лет, а тысячелетия. Речь, отмечает представитель местной пресс-службы, не только об экономической связи, но и о ментальной. Тем более, добавляет он, Украина тоже не вся "Украина", Новороссийский край даже Малороссией не был. На памятнике графу Воронцову, который был установлен при Украине, у которой "было относительно нормально с головой", написано: "Отцу-основателю Бердянска". Лящук напомнил, что согласно исторической справке, граф Воронцов лично закладывал городской парк в Бердянске, но сейчас его уже нет.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220723/1036777498.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, бердянск, администрация, связь