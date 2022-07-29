Эксперт рассказал, что связывает Бердянский район с РФ
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"Не только экономически, но и ментально": Лящук рассказал о связи Бердянского района с РФ
Эксперт рассказал, что связывает Бердянский район с РФ
"Не только экономически, но и ментально": Лящук рассказал о связи Бердянского района с РФ
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру объяснил, какую роль в становлении Бердянска сыграл граф Воронцов
2022-07-29T05:00
2022-07-29T05:00
новости
украина
бердянск
администрация
связь
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По его словам, Бердянск и прилегающие к нему территории связаны с Россией не 70 лет, а тысячелетия. Речь, отмечает представитель местной пресс-службы, не только об экономической связи, но и о ментальной. Тем более, добавляет он, Украина тоже не вся "Украина", Новороссийский край даже Малороссией не был. На памятнике графу Воронцову, который был установлен при Украине, у которой "было относительно нормально с головой", написано: "Отцу-основателю Бердянска". Лящук напомнил, что согласно исторической справке, граф Воронцов лично закладывал городской парк в Бердянске, но сейчас его уже нет.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220723/1036777498.html
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новости, украина, бердянск, администрация, связь

"Не только экономически, но и ментально": Лящук рассказал о связи Бердянского района с РФ

05:00 29.07.2022
 
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Украина.ру / Федор Громов
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Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру объяснил, какую роль в становлении Бердянска сыграл граф Воронцов
По его словам, Бердянск и прилегающие к нему территории связаны с Россией не 70 лет, а тысячелетия. Речь, отмечает представитель местной пресс-службы, не только об экономической связи, но и о ментальной.
Тем более, добавляет он, Украина тоже не вся "Украина", Новороссийский край даже Малороссией не был. На памятнике графу Воронцову, который был установлен при Украине, у которой "было относительно нормально с головой", написано: "Отцу-основателю Бердянска".

У основной части населения, по крайней мере, у тех, кто знаком с историей — было понимание, что граф Воронцов был генерал-губернатором Новороссийского края, приложил немало усилий, — понятно, приказ об основании Бердянска подписывал император, — но он приложил немало усилий для того, чтобы город развивался.

Павел Лящук
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
Лящук напомнил, что согласно исторической справке, граф Воронцов лично закладывал городской парк в Бердянске, но сейчас его уже нет.
Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
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