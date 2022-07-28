Военный эксперт объяснил, как РФ побьет ВСУ под Херсоном, не снимая войска с Донбасса - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как РФ побьет ВСУ под Херсоном, не снимая войска с Донбасса
Военный эксперт объяснил, как РФ побьет ВСУ под Херсоном, не снимая войска с Донбасса - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как РФ побьет ВСУ под Херсоном, не снимая войска с Донбасса
В случае наступления ВСУ под Херсоном России не придется снимать войска с Донбасса. У нас есть свежее пополнение войск. Была сформирована одесская бригада, которая находится именно на херсонском направлении. Еще там идет насыщение артиллерии. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T16:52
2022-07-28T16:52
новости
всу
россия
херсон
донбасс
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Главное в вопросе предотвращения контрнаступления – наличие там большого количества огневых средств и авиационного прикрытия. Там открытая местность и в этом случае войска противника будут как на ладони. Они будут легко уничтожаться авиационными средствами поражения, пояснил специалист."Для этого может быть использована стратегическая авиация, которая с большой высоты обычными бомбами может закрыть определенную территорию. Там ей ничего не мешает. Но нужна еще артиллерия. И мы будем делать ставку на поражение мест сосредоточения противника, чтобы максимально ослабить его в ходе боевого соприкосновения. Наши войска там укрепляются. У нас там есть резервы. У нас есть войска на ротации, которых, по западным данным, около 50 тысяч", - указал Евсеев.На херсонском направлении у российских войск могут быть тактические отступления, чтобы создать для себя позицию получше, но в этом не надо видеть проблему, мы не собираемся сдавать правобережье. Украинскую сторону ждет разгром, что позволит союзным войскам выйти на Буг, заключил собеседник изданияПолностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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новости, всу, россия, херсон, донбасс

Военный эксперт объяснил, как РФ побьет ВСУ под Херсоном, не снимая войска с Донбасса

16:52 28.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
В случае наступления ВСУ под Херсоном России не придется снимать войска с Донбасса. У нас есть свежее пополнение войск. Была сформирована одесская бригада, которая находится именно на херсонском направлении. Еще там идет насыщение артиллерии. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Главное в вопросе предотвращения контрнаступления – наличие там большого количества огневых средств и авиационного прикрытия. Там открытая местность и в этом случае войска противника будут как на ладони. Они будут легко уничтожаться авиационными средствами поражения, пояснил специалист.
"Для этого может быть использована стратегическая авиация, которая с большой высоты обычными бомбами может закрыть определенную территорию. Там ей ничего не мешает. Но нужна еще артиллерия. И мы будем делать ставку на поражение мест сосредоточения противника, чтобы максимально ослабить его в ходе боевого соприкосновения. Наши войска там укрепляются. У нас там есть резервы. У нас есть войска на ротации, которых, по западным данным, около 50 тысяч", - указал Евсеев.
На херсонском направлении у российских войск могут быть тактические отступления, чтобы создать для себя позицию получше, но в этом не надо видеть проблему, мы не собираемся сдавать правобережье. Украинскую сторону ждет разгром, что позволит союзным войскам выйти на Буг, заключил собеседник издания
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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