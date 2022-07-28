https://ukraina.ru/20220728/1036967784.html

Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара

Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара - 28.07.2022 Украина.ру

Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара

В последние два года Россия продавала практически всё добываемое в стране золото. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя принятый на днях ЕС и Великобританией запрет на покупку российского золота

2022-07-28T14:17

2022-07-28T14:17

2022-07-28T14:17

александр дудчак

новости

золото

ес

великобритания

эмбарго

центробанк рф

индия

китай

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По мнению экономиста, политика распродажи золота не отвечала интересам страны и была принята под диктовку Международного валютного фонда, по правилам которого доля золота в золотовалютных резервах не должна составлять более 20%.Дудчак считает, что введённое эмбарго против российского золота не нанесёт стране большого ущерба. Он указал, что в мире существует "достаточно приличный" спрос на этот драгоценный металл и назвал Индию и Китай среди его потенциальных покупателей.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220721/1036722729.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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александр дудчак, новости, золото, ес, великобритания, эмбарго, центробанк рф, индия, китай