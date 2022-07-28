Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара - 28.07.2022 Украина.ру
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Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара
Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара - 28.07.2022 Украина.ру
Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара
В последние два года Россия продавала практически всё добываемое в стране золото. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя принятый на днях ЕС и Великобританией запрет на покупку российского золота
2022-07-28T14:17
2022-07-28T14:17
александр дудчак
новости
золото
ес
великобритания
эмбарго
центробанк рф
индия
китай
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По мнению экономиста, политика распродажи золота не отвечала интересам страны и была принята под диктовку Международного валютного фонда, по правилам которого доля золота в золотовалютных резервах не должна составлять более 20%.Дудчак считает, что введённое эмбарго против российского золота не нанесёт стране большого ущерба. Он указал, что в мире существует "достаточно приличный" спрос на этот драгоценный металл и назвал Индию и Китай среди его потенциальных покупателей.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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александр дудчак, новости, золото, ес, великобритания, эмбарго, центробанк рф, индия, китай

Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара

14:17 28.07.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлександр Дудчак
Александр Дудчак - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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В последние два года Россия продавала практически всё добываемое в стране золото. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя принятый на днях ЕС и Великобританией запрет на покупку российского золота
По мнению экономиста, политика распродажи золота не отвечала интересам страны и была принята под диктовку Международного валютного фонда, по правилам которого доля золота в золотовалютных резервах не должна составлять более 20%.

У нас сейчас условия непростые, как это ни печально, но до сих пор многие заметные персоны в сфере финансов в государственном масштабе по-прежнему пребывают в каком-то своём мире, в котором нет ни войн, ни санкций, действуют рыночные рычаги, и необходимо выдерживать какие-то навязанные извне правила. В соответствии с ними золота столько не надо.

Александр Дудчак
Экономист и политолог
Дудчак считает, что введённое эмбарго против российского золота не нанесёт стране большого ущерба.
Лондон Украина флаги акция протеста против России - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 11:15
Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золотоПравительство Великобритании запретило импорт золота из России с 21 июля, а также ввело санкции против российских угля и нефти. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 июля на сайте британского правительства
Он указал, что в мире существует "достаточно приличный" спрос на этот драгоценный металл и назвал Индию и Китай среди его потенциальных покупателей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Александр ДудчакНовостизолотоЕСВеликобританияэмбаргоЦентробанк РФИндияКитай
 
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