Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара
В последние два года Россия продавала практически всё добываемое в стране золото. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя принятый на днях ЕС и Великобританией запрет на покупку российского золота
По мнению экономиста, политика распродажи золота не отвечала интересам страны и была принята под диктовку Международного валютного фонда, по правилам которого доля золота в золотовалютных резервах не должна составлять более 20%.
У нас сейчас условия непростые, как это ни печально, но до сих пор многие заметные персоны в сфере финансов в государственном масштабе по-прежнему пребывают в каком-то своём мире, в котором нет ни войн, ни санкций, действуют рыночные рычаги, и необходимо выдерживать какие-то навязанные извне правила. В соответствии с ними золота столько не надо.
Дудчак считает, что введённое эмбарго против российского золота не нанесёт стране большого ущерба.
21 июля, 11:15Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золотоПравительство Великобритании запретило импорт золота из России с 21 июля, а также ввело санкции против российских угля и нефти. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 июля на сайте британского правительства
Он указал, что в мире существует "достаточно приличный" спрос на этот драгоценный металл и назвал Индию и Китай среди его потенциальных покупателей.
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