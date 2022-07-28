Трамп решил подать в суд на CNN - 28.07.2022 Украина.ру
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Трамп решил подать в суд на CNN
Трамп решил подать в суд на CNN - 28.07.2022 Украина.ру
Трамп решил подать в суд на CNN
Бывший президент США Дональд Трамп 27 июля сообщил в соцсетях, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение "порочащих" его материалов
2022-07-28T09:25
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Адвокаты Трампа направили руководству CNN письмо с требованием исправить, отозвать подобные публикации и сюжеты или извиниться за них.В письме адвокаты дали CNN десять дней на выполнение требований их клиента, пригрозив в противном случае добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.Трамп, в частности, недоволен многочисленными материалами, в которых ставилась под сомнение легитимность его победы в 2016 году, а также обвинения его во "лжи" из-за отказа признавать поражение на выборах 2020 года и заявлений о фальсификации их итогов.
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Трамп решил подать в суд на CNN

09:25 28.07.2022
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP / Alex Brandon
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Бывший президент США Дональд Трамп 27 июля сообщил в соцсетях, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение "порочащих" его материалов
Адвокаты Трампа направили руководству CNN письмо с требованием исправить, отозвать подобные публикации и сюжеты или извиниться за них.

"Я поставил CNN в известность о намерении подать в суд в связи с их систематически порочащими меня заявлениями. Я также намерен предпринять действия юридического характера против других СМИ, которые порочили меня и вводили в заблуждение общественность в отношении убедительных доказательств мошенничества на выборах 2020 года", - написал Трамп.

В письме адвокаты дали CNN десять дней на выполнение требований их клиента, пригрозив в противном случае добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.
Трамп, в частности, недоволен многочисленными материалами, в которых ставилась под сомнение легитимность его победы в 2016 году, а также обвинения его во "лжи" из-за отказа признавать поражение на выборах 2020 года и заявлений о фальсификации их итогов.
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