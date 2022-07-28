https://ukraina.ru/20220728/1036951336.html

Трамп решил подать в суд на CNN

Трамп решил подать в суд на CNN - 28.07.2022 Украина.ру

Трамп решил подать в суд на CNN

Бывший президент США Дональд Трамп 27 июля сообщил в соцсетях, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение "порочащих" его материалов

2022-07-28T09:25

2022-07-28T09:25

2022-07-28T09:07

трамп

сша

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Адвокаты Трампа направили руководству CNN письмо с требованием исправить, отозвать подобные публикации и сюжеты или извиниться за них.В письме адвокаты дали CNN десять дней на выполнение требований их клиента, пригрозив в противном случае добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.Трамп, в частности, недоволен многочисленными материалами, в которых ставилась под сомнение легитимность его победы в 2016 году, а также обвинения его во "лжи" из-за отказа признавать поражение на выборах 2020 года и заявлений о фальсификации их итогов.

https://ukraina.ru/20220715/1036445892.html

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трамп, сша, выборы, cnn, новости