Главное на 28 июля: в России и мире
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Главное на 28 июля: в России и мире
Главное на 28 июля: в России и мире
Главное на 28 июля: в России и мире
Узбекистан готовится к проведению заседания глав стран-членов ШОС, в США дискутируют по сирийскому вопросу, а Байден собирается обсудить с китайским коллегой напряженность вокруг Тайваня. Подробнее об этом читайте в подборке Украина.ру
2022-07-28T06:21
2022-07-28T06:21
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Россия- В Арбитражном суде Москвы пройдет заседание по иску ФАС о признании незаконной продажи "Лукойлом" алмазодобывающей компании "АГД Даймондс" дочерней структуре "Открытие Холдинга" – ООО "Открытие промышленные инвестиции".- В Санкт-Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада (акватория Невы и Большого Кронштадтского рейда).Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге пройдет 31 июля, однако активная подготовка к нему уже началась. Известно, что на параде будет присутствовать президент России Владимир Путин.Ближнее зарубежье- В Узбекистане состоится заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОСВосемь министров подтвердили готовность прибыть, среди них - глава российского МИД Сергей Лавров.Главы внешнеполитических ведомств уделят приоритетное внимание вопросам содержательного наполнения предстоящего заседания глав государств - членов ШОС, запланированного на 15-16 сентября в Самарканде.- Министр иностранных дел КНР Ван И начнет дипломатическое турне в Киргизию, Таджикистан и УзбекистанГлава китайского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.По данным китайского МИД, визит будет способствовать развитию дружбы между Китаем и странами Средней Азии, углублению сотрудничества, в рамках механизма "Один пояс — один путь" между странами, и созданию еще более тесного китайско-среднеазиатского сообщества с общим будущим.- В Белоруссии пройдет заседание экспертной группы СНГ по согласованию гуманитарной тематики 2024, 2025 и 2026 гг.Мир- В США пройдут консультации по ситуации в Сирии (Совет Безопасности ООН)- Запланирован телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си ЦзиньпинаПо данным СМИ, разговор с Си Цзиньпином станет "продолжением усилий администрации Байдена по поддержанию открытых линий связи, чтобы гарантировать, что отношения не перерастут в непреднамеренный конфликт".Накануне представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что Байден и Си Цзиньпин обсудят напряженность вокруг Тайваня и способы управления конкуренцией с Китаем.- В КНР начнет работу международная конференция по энергетике и энергетическим технологиям- В Индонезии пройдет заседание рабочей группы G20 по туризму
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Украина.ру
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5
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, анонс, главное, политика, экономика, россия, сша, украина

Главное на 28 июля: в России и мире

06:21 28.07.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
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Узбекистан готовится к проведению заседания глав стран-членов ШОС, в США дискутируют по сирийскому вопросу, а Байден собирается обсудить с китайским коллегой напряженность вокруг Тайваня. Подробнее об этом читайте в подборке Украина.ру

Россия

- В Арбитражном суде Москвы пройдет заседание по иску ФАС о признании незаконной продажи "Лукойлом" алмазодобывающей компании "АГД Даймондс" дочерней структуре "Открытие Холдинга" – ООО "Открытие промышленные инвестиции".
- В Санкт-Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада (акватория Невы и Большого Кронштадтского рейда).
Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге пройдет 31 июля, однако активная подготовка к нему уже началась. Известно, что на параде будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Ближнее зарубежье

- В Узбекистане состоится заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС
Восемь министров подтвердили готовность прибыть, среди них - глава российского МИД Сергей Лавров.
Главы внешнеполитических ведомств уделят приоритетное внимание вопросам содержательного наполнения предстоящего заседания глав государств - членов ШОС, запланированного на 15-16 сентября в Самарканде.
- Министр иностранных дел КНР Ван И начнет дипломатическое турне в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан
Глава китайского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.
По данным китайского МИД, визит будет способствовать развитию дружбы между Китаем и странами Средней Азии, углублению сотрудничества, в рамках механизма "Один пояс — один путь" между странами, и созданию еще более тесного китайско-среднеазиатского сообщества с общим будущим.
- В Белоруссии пройдет заседание экспертной группы СНГ по согласованию гуманитарной тематики 2024, 2025 и 2026 гг.

Мир

- В США пройдут консультации по ситуации в Сирии (Совет Безопасности ООН)
- Запланирован телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина
По данным СМИ, разговор с Си Цзиньпином станет "продолжением усилий администрации Байдена по поддержанию открытых линий связи, чтобы гарантировать, что отношения не перерастут в непреднамеренный конфликт".
Накануне представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что Байден и Си Цзиньпин обсудят напряженность вокруг Тайваня и способы управления конкуренцией с Китаем.
- В КНР начнет работу международная конференция по энергетике и энергетическим технологиям
- В Индонезии пройдет заседание рабочей группы G20 по туризму
Виды Москвы, памятник Ленину - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:30
Китайский журналист: у России есть все условия для развития «красного туризма»У Москвы и Пекина - немало точек соприкосновения, страны друг друга дополняют в сфере промышленности, образования, медицины, технологиях, но есть и еще кое-что общее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал блогер-миллионник, журналист из КНР Сыма Нань
 
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06:30Ректор университета в Херсоне рассказала, как местные жители относятся к Украине
06:21Главное на 28 июля: в России и мире
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