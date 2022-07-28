https://ukraina.ru/20220728/1036942675.html

Главное на 28 июля: в России и мире

Главное на 28 июля: в России и мире

Главное на 28 июля: в России и мире

Узбекистан готовится к проведению заседания глав стран-членов ШОС, в США дискутируют по сирийскому вопросу, а Байден собирается обсудить с китайским коллегой напряженность вокруг Тайваня. Подробнее об этом читайте в подборке Украина.ру

2022-07-28T06:21

2022-07-28T06:21

2022-07-28T06:21

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Россия- В Арбитражном суде Москвы пройдет заседание по иску ФАС о признании незаконной продажи "Лукойлом" алмазодобывающей компании "АГД Даймондс" дочерней структуре "Открытие Холдинга" – ООО "Открытие промышленные инвестиции".- В Санкт-Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада (акватория Невы и Большого Кронштадтского рейда).Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге пройдет 31 июля, однако активная подготовка к нему уже началась. Известно, что на параде будет присутствовать президент России Владимир Путин.Ближнее зарубежье- В Узбекистане состоится заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОСВосемь министров подтвердили готовность прибыть, среди них - глава российского МИД Сергей Лавров.Главы внешнеполитических ведомств уделят приоритетное внимание вопросам содержательного наполнения предстоящего заседания глав государств - членов ШОС, запланированного на 15-16 сентября в Самарканде.- Министр иностранных дел КНР Ван И начнет дипломатическое турне в Киргизию, Таджикистан и УзбекистанГлава китайского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.По данным китайского МИД, визит будет способствовать развитию дружбы между Китаем и странами Средней Азии, углублению сотрудничества, в рамках механизма "Один пояс — один путь" между странами, и созданию еще более тесного китайско-среднеазиатского сообщества с общим будущим.- В Белоруссии пройдет заседание экспертной группы СНГ по согласованию гуманитарной тематики 2024, 2025 и 2026 гг.Мир- В США пройдут консультации по ситуации в Сирии (Совет Безопасности ООН)- Запланирован телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си ЦзиньпинаПо данным СМИ, разговор с Си Цзиньпином станет "продолжением усилий администрации Байдена по поддержанию открытых линий связи, чтобы гарантировать, что отношения не перерастут в непреднамеренный конфликт".Накануне представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что Байден и Си Цзиньпин обсудят напряженность вокруг Тайваня и способы управления конкуренцией с Китаем.- В КНР начнет работу международная конференция по энергетике и энергетическим технологиям- В Индонезии пройдет заседание рабочей группы G20 по туризму

https://ukraina.ru/20220618/1034171185.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, анонс, главное, политика, экономика, россия, сша, украина