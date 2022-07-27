https://ukraina.ru/20220727/1036920715.html
Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора
Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора - 27.07.2022 Украина.ру
Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора
Новым генеральным прокурором Украины стал депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрей Костин, сообщается на сайте украинского парламента 27 июля
2022-07-27T13:48
2022-07-27T13:48
2022-07-27T13:48
новости
украина
генпрокуратура
владимир зеленский
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Известно, что "за" проголосовали 299 депутатов Рады.Ранее Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной Рады, депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором Украины.Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, лишилась своей должности неделей ранее.Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.
https://ukraina.ru/20220727/1036915375.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, генпрокуратура, владимир зеленский
Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора
Новым генеральным прокурором Украины стал депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрей Костин, сообщается на сайте украинского парламента 27 июля
Известно, что "за" проголосовали 299 депутатов Рады.
Ранее Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной Рады, депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором Украины.
Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, лишилась своей должности неделей ранее.
Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.