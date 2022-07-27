Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора - 27.07.2022 Украина.ру
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Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора
Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора - 27.07.2022 Украина.ру
Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора
Новым генеральным прокурором Украины стал депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрей Костин, сообщается на сайте украинского парламента 27 июля
2022-07-27T13:48
2022-07-27T13:48
новости
украина
генпрокуратура
владимир зеленский
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Известно, что "за" проголосовали 299 депутатов Рады.Ранее Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной Рады, депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором Украины.Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, лишилась своей должности неделей ранее.Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.
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новости, украина, генпрокуратура, владимир зеленский

Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора

13:48 27.07.2022
 
© Телеканал "Дом"Андрей Костин, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа"
Андрей Костин, депутат Верховной Рады Украины от Слуги народа
© Телеканал "Дом"
Читать в
Новым генеральным прокурором Украины стал депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрей Костин, сообщается на сайте украинского парламента 27 июля
Известно, что "за" проголосовали 299 депутатов Рады.
Ранее Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной Рады, депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором Украины.
Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, лишилась своей должности неделей ранее.
Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.
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