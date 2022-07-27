https://ukraina.ru/20220727/1036920715.html

Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора

Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора - 27.07.2022 Украина.ру

Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора

Новым генеральным прокурором Украины стал депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрей Костин, сообщается на сайте украинского парламента 27 июля

2022-07-27T13:48

2022-07-27T13:48

2022-07-27T13:48

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украина

генпрокуратура

владимир зеленский

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Известно, что "за" проголосовали 299 депутатов Рады.Ранее Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной Рады, депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором Украины.Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, лишилась своей должности неделей ранее.Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.

https://ukraina.ru/20220727/1036915375.html

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новости, украина, генпрокуратура, владимир зеленский